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الثلاثاء، 14-05-2024 03:45 م

الحسين اربد يواجه مغير السرحان بالزرقاء

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الوكيل الإخباري - تفتتح اليوم الثلاثاء، منافسات الجولة العشرين من الدوري الاردني للمحترفين لكرة القدم، بإقامة 3 مباريات في اربد والزرقاء والعقبة.

ويلتقي عند الساعة السادسة مساء فريقا الجليل وشباب الأردن على ستاد الحسن في اربد ويدير اللقاء الحكم أدهم مخادمة للساحة، الحكام المساعدين أيمن عبيدات، عمرو عجاج، ووسيم طبيشات رابعا.

ويلعب بنفس التوقيت فريقا مغير السرحان والحسين اربد على ملعب الأمير محمد بالزرقاء ويدير اللقاء كل من محمود السوالمة للساحة، الحكام المساعدين محمود ظاهر، حمزة سعادة، وأحمد يعقوب رابعا.

فيما يلتقي عند الثامنة وخمس وأربعين دقيقة فريقا شباب العقبة والرمثا على ملعب تطوير العقبة حيث يقود المواجهة الحكم عمر المعاني للساحة، الحكام المساعدين أحمد سمارة، هادي أدهم، وبكر هباهبة رابعا..

ويتصدر فريق الحسين اربد الدوري حاليا برصيد 53 نقطة، يليه الفيصلي برصيد 48 نقطة.

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