بدء العمل بنظام الـ 24 ساعة في جسر الملك حسين الأحد

الوكيل الإخباري-

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أعلنت إدارة امن الجسور التابعة لمديرية الامن العام، عن سيتم بدأ العمل بنظام الـ 24 ساعة في جسر الملك حسين للمسافرين القادمين والمغادرين العرب اعتباراً من يوم الاحد الموافق 2/4/2023 ولإشعاراً آخر وعلى النحو الآتي:المغادرين القادمين العرب: تبدأ حركة المسافرين المغادرين عند الساعة (8:00) الثامنة صباحا من يوم الاحد الى صباح يوم الجمعة وعلى نظام ال٢٤ ساعة من كل أسبوع.سياحة وأجانب مركبات خاصة : تبدأ حركة المسافرين المغادرين باتجاه الضفة الغربية عند الساعة (8:00) الثامنة صباحا وتنتهي عند الساعة (7:30) السابع والنصف مساء.الدبلوماسيين الـvip: تبدأ حركة المسافرين المغادرين باتجاه الضفة الغربية عند الساعة (8:00) الثامنة صباحا وتنتهي عند الساعة (9:30) التاسعة والنصف مساءً.وأشارت الإدارة إلى أن حركة الشحن تبدأ عند الساعة (7:30) السابعة والنصف وتنتهي عند الساعة (4:00) الرابعة عصرا.ونوهت إلى حركة جميع المسافرين يومي الجمعة والسبت تبقى كالمعتاد؛ من الساعة(8:00)الثامنة صباحا وتنتهي عند الساعة (1:00)الواحدة ظهراً، في حين يتم في شهر رمضان المبارك اغلاق الجسر قبل موعد الافطار بنصف ساعة, وتعود الحركة #بعد موعد الافطار بنصف ساعة.ودعت الراغبين بالاستفسار إلى الاتصال على الارقام التالية:٠٥٣٥٨١٠٣٠٠٥٣٥٨١٦١٥