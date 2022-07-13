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الأربعاء، 13-07-2022 03:00 م

بدء ترقيم الحيازات الحيوانية أيلول المقبل

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الوكيل الإخباري - ترأس وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات اليوم الأربعاء، في مبنى الوزارة اجتماعاً ضم الإدارات المختصة في الوزارة والمسؤولة عن مشروع الترقيم وحصر الحيازات الحيوانية في المملكة.

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وتابع الحنيفات الاستعدادات الخاصة بالترقيم والذي سيتم لهذا العام في شهر أيلول، بمنظومة جديدة تشمل ثلاثة لجان تعمل بشكل متتابع وبالشراكة مع الجهات الرقابية للتأكد من الأعداد الحقيقية وحصر وتصفير الحيازات الوهمية.


وأكد الحنيفات أن الترقيم يهدف إلى وصول الدعم والخدمات البيطرية للمربي الحقيقي وتفعيل برامج التقصي الوبائي للأمراض الحيوانية ورصد الأمراض بشكل مباشر ووفق آليات علمية واضحة.


وأضاف أن الحيازات التي سيتم ترقيمها ستحصل إضافةً لدعم الأعلاف على مطعومي الجدري والحمى القلاعية وتوجيه الخدمات البيطرية للمزارع الحقيقي.


وحذر الحنيفات من أن المربي الذي سيتخلف عن الترقيم سيتم تصفير دفتر الأعلاف الخاص به مع وقف الاستفادة من الخدمات البيطرية.


وأكد الحنيفات التطلع إلى تطوير كافة الخدمات البيطرية والنهوض بقطاع الثروة الحيوانية وذلك وفق الخطة الوطنية للزراعة المستدامة والتي تعمل على إنشاء 3 مستشفيات بيطرية ووضع رزنامة تطعيم وخدمات واضحة وقاعدة بيانات تخدم توجيه الخدمات بشكل مباشر مع الاستجابة الفورية لأي أزمة، وذلك وصولاً الى رفع سوية الوضع الصحي البيطري وفق منظمة صحة الحيوان.

 




 

 


 

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