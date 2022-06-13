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الإثنين، 13-06-2022 03:52 م

مؤسسة ولي العهد تعلن اختتام أعمال فوج مبادرة حقق السادس عشر

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الوكيل الإخباري - أعلنت مؤسسة ولي العهد اليوم الاثنين، عن اختتام أعمال الفوج السادس عشر من أفواج مبادرة حقق، المندرجة تحت محور القيادة.

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وقالت المؤسسة في بيان صحفي إنه ومع اختتام أعمال هذا الفوج، انضم 4500 طالب وطالبة لمرحلة البراعم، إلى جانب 1800 طالب وطالبة لمرحلة الفرسان، ومن محافظات المملكة كافة.


وبيّنت المؤسسة " أن مبادرة حقق استهدفت خلال هذا العام طلبة الصف الثامن من الذكور والإناث في 273 مدرسة تتبع لـ 42 مديريّة، بالإضافة إلى مديرية الثقافة العسكرية، في جميع محافظات المملكة".


وأوضحت أن أعضاء الفوج السادس عشر انخرطوا في ورش تدريبية ودورات مكثفة وجاهياً في مجالات الذكاء العاطفي، والقيادة والعمل التّطوعي، بالإضافة إلى تنفيذ زيارات ميدانية وأعمال تطوعية ومخيمات، بهدف التعلم وزيادة المعارف والمهارات والسلوكيات عند البراعم.

 


 




 

 


 

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