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الإثنين، 13-06-2022 04:53 م

قرابة 6.5 مليون مستخدم لفيسبوك في الأردن

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الوكيل الإخباري - بلغ عدد مستخدمي فيسبوك في الأردن نحو 6.5 مليون مستخدم مع نهاية العام الماضي، بحسب موقع دولي متخصص.

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ووفقا للبيانات المنشورة على موقع INTERNET WORLD STATS المتخصص في بيانات مستخدمي الإنترنت حول العالم، أشار الى أن عدد مستخدمي فيسبوك، شبكة التواصل الاجتماعي الأكثر انتشارا حول العالم، استحوذ على ما نسبته 63.7% من سكان الأردن البالغ مع نهاية العام الماضي قرابة 11 مليون نسمة.


وكشفت البيانات، أن عدد مستخدمي الإنترنت في المملكة بالمجمل وصل إلى 8.7 مليون مستخدم وبنسبة انتشار 98.3% مع نهاية العام الماضي.


وفيما يتعلق بخدمات الإنترنت عريض النطاق، فقد أشار التقرير إلى تسجيل ما مجموعه 355 ألف اشتراك باستخدام تقنية الفايبر حتى نهاية الربع الأول، في المقابل سجلت اشتراكات الإنترنت عريض النطاق باستخدام تقنية (FBWA) ما مجموعه 238 ألف اشتراك.

 


 




 

 


 

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