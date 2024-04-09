الثلاثاء 09-04-2024
الوكيل الاخباري
 

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الثلاثاء، 09-04-2024 04:28 م

بدء تساقط الأمطار الغزيرة في العاصمة عمان- فيديو

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الوكيل الاخباري- شهدت مناطق متفرقة في العاصمة عمان، عصر اليوم الثلاثاء، هطولا غزيرا للأمطار.

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وقالت إدارة الأرصاد الجوية أن المملكة تأثرت بحالة عدم الاستقرار الجوي وستشهد سماء المملكة أمطار بين الحين والآخر في  أغلب المناطق  تكون غزيرة على فترات يصحبها الرعد وتساقط البرد أحياناً، مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها منطقة البحر الميت، والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً قد تتجاوز سرعتها حاجز 50 كم/ساعة وتكون مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية وفق الأرصاد الجوية.

 

 




 

 


 

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