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الخميس، 21-03-2024 12:42 م

الاحصاءات: العمر المتوقع للنساء في الأردن يزيد بمقدار 3 سنوات عن الرجال

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الوكيل الإخباري - قالت دائرة الإحصاءات العامة، إنه بلغ عدد الإناث في المملكة 5 مليون و419 ألف من مجموع السكان الكلي في نهاية عام 2023، وبنسبة بلغت 47.1% من إجمالي السكان مقارنةً بـ 52.9% للذكور.

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وبينت الدائرة في بيان لها، بمناسبة عيد الام، أنه شكلت نسبة النساء في الفئة العمرية الإنجابية (15-49) سنة 52.5% من إجمالي الإناث ثم انخفضت هذه النسبة إلى 11.9% في الفئة العمرية 50 سنة فأكثر.

 

وأضافت أن العمر المتوقع للنساء يزيد بمقدار 3 سنوات عن الرجال، حيث أشارت نتائج مسوح السكان والصحة الأسرية إلى ارتفاع ملحوظ في العمر المتوقع وقت الميلاد خلال فترة 2012-2017.

وارتفع العمر المتوقع بين النساء من 74.4 سنة في عام 2012 إلى 75.1 في عام 2017، كما ارتفع العمر المتوقع بين الرجال من 71.4 سنة إلى 72.3 سنة خلال تلك الفترة، وعليه تميل احتمالات البقاء على قيد الحياة لصالح النساء، فالعمر المتوقع للنساء يزيد بمقدار 3 سنوات عن الرجال في عام 2017، كما زاد العمر المتوقع بين النساء خلال الخمس سنوات بمقدار 0.7 سنة، أما بين الرجال فقد زاد بمقدار 0.9 سنة. 


وأضافت أنه انخفض معدل الإنجاب الكلي للأمهات في الأردن إلى 2.6% في عام 2023، حيث تشير نتائج مسوح السكان والصحة الأسرية إلى انخفاض طفيف في معدل الإنجاب الكلي للأمهات في الأردن بين عامي 2017 و2023 .

 

كما انخفضت نسبة اللاتي سبق لهن إنجاب مولود حي بين المراهقات اللاتي أعمارهن 15-19 سنة من 3.3% في عام 2017 إلى 2.1% في عام 2023، ويعود ذلك إلى ارتفاع متوسط سن الزواج الأول لدى الإناث من 26.3 سنة عام 2017 ليصل إلى 27.5 سنة في عام 2022.

وقالت الاحصاءات، إن كافة الولادات يشرف عليها أخصائيون صحّيون مَهَرة بنسبة (99.9%)، حيث تعد الرعاية الصحية للأمهات وخاصة في مراحل الحمل والولادة وما بعد الولادة من المؤشرات المهمة للحد من المخاطر المرضية ووفيات الأمهات والطفل أثناء الحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة مباشرة.

 

ونوهت إلى أن الأردن يتميز بالرعاية الصحية المبكرة، حيث أظهرت بيانات مسوح السكان والصحة الأسرية ارتفاع نسبة الولادات التي يشرف عليها أخصائيون صحّيون مَهَرة بين عامي 2017 و2023 من %99.7 إلى %99.9 على التوالي، كما حصلت 97% من الأمهات في عام 2023 على الرعاية الصحية ما قبل الولادة من قبل مقدم خدمة مختص، وحصلت %83 من الأمهات على خدمات الرعاية بعد الولادة.

وبلغت نسبة الأمهات اللاتي لُبّيت حاجتُهن لتنظيم الأسرة بطرق حديثة 54.3 % في عام 2023، كما انخفض معدل وفيات الأطفال حديثي الولادة إلى 9 حالات وفاة لكل 1,000 مولود حي في عام 2023 مقارنةً بـ  11 وفاة في عام 2017، وانخفض معدل وفيات الأطفال الرضع من 17 إلى 14 حالة وفاة لكل ألف مولود حي، إضافة إلى انخفاض معدل الوفيات للأطفال دون سن الخامسة من 19 إلى 15 حالة وفاة لكل ألف مولود حي. 

ومن الجدير بالذكر وحسب بيانات التقرير الوطني لوفيات الأمهات لعام 2021 فقد انخفض معدل وفيات الأمهات ليصل إلى 29.8 حالة وفاة لكل مئة ألف ولادة حية. 

وتعد مشكلة فقر الدم من أهم قضايا الصحة العامة والتي تؤثر بشكل كبير على الأطفال والنساء والحوامل والمراهقات، وفي الأردن، هناك جهود مستمرة للتصدي لهذه المشكلة، حيث أظهرت نتائج مسوح السكان والصحة الأسرية خلال فترة 2017-2023، انخفاض نسبة الإصابة بفقر الدم بين النساء اللاتي أعمارهن 15-49 سنة من 42.6% إلى 32.3% وبنسبة انخفاض بلغت 24%. 


وكان فقر الدم الخفيف الأكثر شيوعاً بين النساء في الأردن حيث انخفض من 36 % في عام 2017  إلى 17.1% في عام 2023.   

 




 

 


 

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