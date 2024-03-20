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الأربعاء، 20-03-2024 11:48 ص

خبير سيبراني: الازدحامات المرورية في الأردن سببها تشويش إسرائيلي

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الوكيل الإخباري - قال الخبير في مجال الأمن السيبراني المهندس مجدي القبالين إنه من العوامل الرئيسية التي تسبب الازدحامات المرورية في الأردن تشويش إسرائيل على أنظمة GPS و GLONSS .

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وأضاف القبالين عبر صفحته على الفيسبوك أن " بعد جمع بيانات من Google Traffic وكذلك معلومات التشويش على إشارات الـ GPS من نظام GPSJAM ومقارنة بيانات الازدحام من Google Traffic لنفس الأوقات للعام الماضي تبين أن التشويش المتعمد الذي تقوم به إسرائيل على إشارات أنظمة GPS و GLONSS عامل أساسي في الازدحام المروري الهائل خلال آخر شهر في الاردن."


وتابع في منشوره " أن التشويش يؤثر ذلك بشكل رئيسي على أنظمة التوجيه المستعملة في الهواتف داخل عمان من شركات التوصيل والتطبيقات وكذلك زوار عمان من خارج المحافظات ممن لا يعرفون الطرقات ويستعملون خرائط Google والانظمة الاخرى."


وأرفق القبالين خارطة للمناطق التي يتم التشويش عليها بشكل متعمد من إسرائيل في مواجهة الطائرات والصواريخ المسيرة.

 


 




 

 


 

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