بدء تسليم تصاريح الحج اعتبارا من اليوم

الوكيل الإخباري - أعلن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة بدء تسليم تأشيرات الحج للموسم الحالي اعتبارا من اليوم السبت.

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ودعا الوزير الأشخاص الذين حصلوا على تأشيرات الحج إلى مراجعة مديريات الأوقاف بالمملكة واستلام تصاريح الحج.

يشار إلى أن عملية تسليم تأشيرات الحج ستستمر لمدة أسبوع واحد وتنتهي يوم السبت المقبل الموافق 2024/2/24.

وكانت اعتمدت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية معيار الأكبر سنا، باختيار الحجاج من مواليد 1952/6/30 فما دون، فيما أجريت القرعة، واختير ألف حاج من مواليد 1952/7/1 وحتى تاريخ 1970/12/31، ممن قاموا بالتسجيل.

وبلغت حصة الأردن للحج الموسم الحالي 8 آلاف حاج، إلى جانب 4500 حاج من عرب 1948.