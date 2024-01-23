وزارة العمل توضح حول الحد الأدنى للأجور

الوكيل الإخباري - أكدت وزيرة العمل ناديا الروابدة أنه سيتم إعادة النظر بالحد الأدنى للأجور من قبل اللجنة الثلاثية مطلع العام المقبل.

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وقالت الروابدة في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إن اللجنة قررت في آخر قرار صدر عنها في شباط 2023 الإبقاء على الحد الأدنى للأجور عند 260 دينارا للأعوام 2023-2024.

وأضافت أن اللجنة في اجتماعها العام المقبل ستنظر بالحد الأدنى للأجور وإضافة نسب التضخم للسنوات 2022-2024.

وأشارت إلى أنه لا فترة لتصويب الأوضاع العمالة غير الأردنية التي تتضمن إعفاء الرسوم والغرامات المترتبة عليهم وعلى هذه العمالة دفع كافة الرسوم والغرامات المتراكمة عليها ليكون وجود هذه العمالة في الأردن وفقا لأحكام قانون العمل.