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المقاومة: الاحتلال دمر أكثر من 390 مدرسة وجامعة خلال 100 يوم

الخميس، 18-01-2024 02:27 م

كريشان: للبلديات ديون على المواطنين تزيد على 300 مليون دينار

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الوكيل الإخباري - وصف نائب رئيس الوزراء، وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان أن وضع البلديات في الأردن بالصعب لافتا إلى أن للبلديات ديون على المواطن تزيد على 300 مليون دينار.

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وقال كريشان خلال مناقشة موازنة وزارة الإدارة المحلية في مجلس النواب، اليوم الخميس، إن إيرادات البلديات كانت في الفترة 2016-2019 نحو 1.26 مليار دينار، فيما انخفضت في الفترة 2020-2024 إلى نحو 500 مليون دينار وذلك في ظل تأثر العالم والمملكة بجائحة كورونا.

 

وأضاف أن هناك 104 بلدية في كافة مناطق المملكة وهناك 3 بلديات في طريقها للاستحداث، موضحا أن الوزارة تعمل ضمن نهج استحداث بلدية في كل لواء أو قضاء لا يوجد فيه بلدية وبطلب نحو 80% من سكان اللواء أو القضاء باستحداث أن تعمل الوزارة على استحداث بلدية في تلك المناطق.

 

يشار إلى أن موازنة وزارة الإدارة المحلية لعام 2024 بلغت 209.7 مليون دينار، منها 201 مليون دينار للنفقات الرأسمالية و8.7 مليون دينار للنفقات الجارية.

 



 




 

 


 

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