بدء تنفيذ تحويلات مرورية على طريق الشحن الجوي

الوكيل الاخباري– تنفذ وزارة الأشغال العامة والإسكان بالتعاون مع إدارة السير المركزية، اليوم الجمعة، تحويلات مرورية لحركة السير على طريق الشحن الجوي؛ للبدء بتنفيذ أعمال المقطع الثاني ضمن أعمال مشروع إعادة تأهيل طريق الشحن الجوي.

اضافة اعلان



وقالت الوزارة في بيان صحفي، إنه سيتم إغلاق المقطع الثاني من طريق الشحن الجوي، في منطقة القسطل أمام حركة المركبات وإجراء تحويلات مرورية للسير على الطريق وذلك للمنطقة الممتدة من تقاطع شركة الولاء للإعاشة ولغاية منطقة ما قبل محطة توتال للمحروقات "المشتى".



وأضافت، أنه سيتم تحويل السير القادم من شارع الخدمات الشرقي لطريق المطار باتجاه طريق الشحن الجوي