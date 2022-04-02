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السبت، 02-04-2022 10:45 م

بدء حملة نظافة شاملة في عنجرة

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الوكيل الاخباري - نفذت الكوادر المختصة في منطقة عنجرة التابعة لبلدية عجلون الكبرى، اليوم السبت، حملة نظافة شاملة في الأحياء السكنية بهدف إزالة النفايات والانقاض المتراكمة.

وقال رئيس البلدية حمزة الزغول، إن الحملة تهدف للحفاظ على الاستمرارية لسلسلة الحملات التي تنفذها البلدية منذ تسلم المجلس البلدي الجديد مهامه حيث بدأت هذه الحملات في مدينة عجلون لتنتقل اليوم إلى منطقة عنجرة، لافتا الى أن الحملة ستستمر لتشمل جميع الأحياء والوسط التجاري في عنجرة.

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