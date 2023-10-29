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الأحد، 29-10-2023 07:25 ص

بدء دوام المدارس على الأوقات الجديدة اليوم

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الوكيل الاخباري - يبدأ اليوم الأحد العمل بأوقات دوام المدارس الجديد في ضوء تثبيت العمل بالتوقيت الصيفي وفق وزارة التربية والتعليم.

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وأعلنت الوزارة أن الطابور الصباحي يبدأ الساعة 8:15 صباحا، وتكون الحصة الدراسية الأولى الساعة 8:30، ومدتها 45 دقيقة.


أما مدارس الفترتين قالت إن الفترة الصباحية يبدأ فيها الطابور الصباحي الساعة 8:15 وتكون الحصة الدراسية الأولى الساعة 8:30 صباحا.


وتابعت "الفترة المسائية يبدأ فيها الطابور الساعة 12:50، وتكون الحصة الدراسية الأولى الساعة 1:00 ظهرا وتكون مدة الحصة الدراسية في الفترتين الصباحية والمسائية، 35 دقيقة، وتلغى استراحة الـ5 دقائق."


وأكدت أن تفتح المدارس أبوابها لاستقبال الطلبة الساعة 7:45 دقيقة صباحا.


 




 

 


 

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