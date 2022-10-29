بدء عملية الاقتراع في انتخابات الغرف الصناعية

الوكيل الإخباري - بدأت صباح اليوم السبت، مراكز الاقتراع في كل من غرفة صناعة عمان والزرقاء وإربد، باستقبال الناخبين لانتخابات غرف الصناعة وممثلي القطاعات الصناعية.

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ووفقا للتعليمات التنفيذية الخاصة بتشكيل لجان الاقتراع والفرز وجمع الأصوات لانتخابات أعضاء مجالس إدارة الغرف الصناعية وممثلي القطاعات الصناعية لسنة 2022، والصادرة بمقتضى نظام غرف الصناعة رقم 56 لسنة 2005، فقد اكتمل النصاب القانوني لاجتماع الهيئات العامة لجميع غرف الصناعة، حيث حضر الاجتماع في غرفة صناعة عمان (618) ممثلا، وفي غرفة صناعة الزرقاء اكتمل النصاب القانوني بحضور (113) ممثلا، وفي غرفة صناعة اربد اكتمل النصاب القانوني بحضور (65) ممثلا، وتم فتح الصناديق في تمام الساعة العاشرة، وتم رصد أول عملية اقتراع في غرفة صناعة الزرقاء في تمام الساعة (09:51)، وتستمر عملية الاقتراع حتى الساعة السابعة مساءً.



هذا وقد تم تفعيل الربط الالكتروني في كافة مراكز الاقتراع.