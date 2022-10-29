السبت 29-10-2022
الوكيل الاخباري

العراق:75 ألف مهاجر لبلدان خارجية خلال 2022

بعد انخفاض الذهب في الأردن .. تعرف على سعر الليرة الرشادي والإنجليزي

مصدر: وصول آخر دفعة متقاعدين عسكريين من قطر الثلاثاء القادم

وزير الخارجية يبدأ اليوم زيارة إلى الجزائر

إصابة شاب برصاص الاحتلال في مخيم العروب

للأردنيين .. وظيفة شاغرة في السفارة الامريكية - رابط التقديم

بدء عملية الاقتراع في انتخابات الغرف الصناعية

اليوم .. تاريخ استثنائي لن يتكرر الا بعد 111 عاماً 1444/4/4هـ

نادي الأسير يُحمّل الاحتلال مسؤولية حياة الأسيرة "عساف"

الشركات الناشئة المحلية تحتاج لنظام متكامل وتسهيل وصولها للتمويل

السبت، 29-10-2022 10:15 ص

بدء عملية الاقتراع في انتخابات الغرف الصناعية

M63A9728 - Copy


الوكيل الإخباري - بدأت صباح اليوم السبت، مراكز الاقتراع في كل من غرفة صناعة عمان والزرقاء وإربد، باستقبال الناخبين لانتخابات غرف الصناعة وممثلي القطاعات الصناعية. 

اضافة اعلان


ووفقا للتعليمات التنفيذية الخاصة بتشكيل لجان الاقتراع والفرز وجمع الأصوات لانتخابات أعضاء مجالس إدارة الغرف الصناعية وممثلي القطاعات الصناعية لسنة 2022، والصادرة بمقتضى نظام غرف الصناعة رقم 56 لسنة 2005، فقد اكتمل النصاب القانوني لاجتماع الهيئات العامة لجميع غرف الصناعة، حيث حضر الاجتماع في غرفة صناعة عمان (618) ممثلا، وفي غرفة صناعة الزرقاء اكتمل النصاب القانوني بحضور (113) ممثلا، وفي غرفة صناعة اربد اكتمل النصاب القانوني بحضور (65) ممثلا، وتم فتح الصناديق في تمام الساعة العاشرة، وتم رصد أول عملية اقتراع في غرفة صناعة الزرقاء في تمام الساعة (09:51)، وتستمر عملية الاقتراع حتى الساعة السابعة مساءً.


هذا وقد تم تفعيل الربط الالكتروني في كافة مراكز الاقتراع.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2022-10-29 at 11.58.06 AM

المعايطة يتابع سير العملية الانتخابية ميدانيا

635cd3ac68443

%30 نسبة المقترعين في انتخابات غرف الصناعة حتى 12 ظهرا

1c79234a-5ba8-4233-90ac-747911389bc8

القبض على تاجر مخدرات بحوزته 24 الف حبة مخدرة و 29 كف حشيش في العقبة

32020211611593929729

مصدر: وصول آخر دفعة متقاعدين عسكريين من قطر الثلاثاء القادم

635cd819ca1a1

وزير الخارجية يبدأ اليوم زيارة إلى الجزائر

1667029725164

الفايز يرعى حفل اشهار جمعية الصداقة الأردنية المكسيكية

أخبار متعلقة
2019_3_31_9_26_55_367

72 مترشحا يتنافسون بانتخابات مجالس الغرف الصناعية غدا

218842

إطلاق البوابة الإلكترونية لوسطاء السوق المركزي الأحد المقبل

469312_1_1663751894

5 خبراء يقدمون تقريرا بشأن أسباب انهيار بناية اللويبدة

مصادر المياه

22.6 مليون دولار منحة أميركية لخفض فاقد المياه في عمّان والزرقاء

Untitled-1-41

عمان في المرتبة الـ 14 بمعيار التكنولوجيا مع عدة مدن عالمية

4PMr5V5FgyDu9tqVGgAzCnhkWicUo7WiW9ie7Km5

فرص عمل للأردنيين والسوريين في بلدية الزرقاء - رابط