22.6 مليون دولار منحة أميركية لخفض فاقد المياه في عمّان والزرقاء

الوكيل الإخباري - وقع مدير عام شركة مياهنا محمد العوران مع ممثلي الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، اتفاقية منحة بقيمة 22.6 مليون دولار لتمويل مشروع يخفّض فاقد المياه في عمّان والزرقاء لتوفير نحو 3.6 مليون م3 سنويا.

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المشروع (FARA 9)، الذي تموله الوكالة الأميركية لشركة مياهنا يهدف إلى خفض الفاقد المائي بشكل أساسي في كافة أنحاء الأردن، ورفع أداء وكفاءة استخدام الموارد المائية وتحسين البنية التحتية لمنظومة التزويد المائي، خاصة في المناطق المخدومة ضمن اختصاص شركة مياهنا بما يتماشى مع الرؤى الاستراتيجية في تخفيض الفاقد.



وزير المياه والري محمد النجار، قال إن الحكومة تدرك تماما حجم التحديات التي يعانيها قطاع المياه والتقلبات المناخية وتراجع المتاح من المصادر المائية الصالحة للشرب والتي تشهد تناقصا عاماً بعد آخر نتيجة تراجع المواسم المطرية، مؤكدا أن لدى قطاع المياه خطة طموحة للحد من فاقد المياه بعد تحديث الاستراتيجية الوطنية لخفض الفاقد بمعدل 1-2% سنويا للوصول الى 25% بحلول العام 2040.



وتابع أن الشراكة الفاعلة مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID منذ ما يقارب 70 عاماً هي شراكة مستمرة، معربا عن شكره وتقديره لجهود الوكالة الأميركية والدعم المستمر للجهود الحكومية.



وبين أن القيمة الإجمالية للتمويل المقدم من الوكالة الأميركية من خلال هذه الاتفاقية هو 22.6 مليون دولار تضاف إلى مساهمة شركة مياهنا البالغة 2.4 مليون دولار لاستكمال إنجازات وأهداف المشروع على مدى الأربع أعوام المقبلة.



وتتضمن بنود الاتفاقية تنفيذ سلسلة من أعمال خفض الفاقد المائي في المناطق التي تقع داخل محافظتي عمان والزرقاء، بحيث يتم إعادة هيكلة خطوط وشبكات وعزل أنظمة إمدادات المياه، واجهزة السيطرة على الضغط، وأجهزة الكشف عن التسرب وإصلاح الهدر في الشبكات والكشف عن التوصيلات المخالفة ومعالجتها.



وستقوم شركة مياهنا من خلال أعمال هذه الاتفاقية بإعداد خطة شمولية للبنية التحتية للمياه لمنطقة خدمة مياهنا في محافظات وسط المملكة الأربعة، حيث سيتم استخدامها كمرجع في التخطيط المستقبلي لمتطلبات تطوير البنية التحتية لاستيعاب النمو المتوقع في الطلب على خدمات المياه حتى العام 2040، اضافة ستقوم شركة مياهنا بتمويل حملة شاملة في مناطق عمان والزرقاء لتطوير أوضاع العدادات واستبدال المتعطل منها والقيام بإجراءات تصويبية لأوضاع اشتراكات المياه والصرف الصحي من خلال متابعة نتائج المسح الميداني الشامل الذي تم تمويله سابقاً بمنحة من وكالة USAID أيضاً.



ويتوقع أن يتم توفير ما يزيد عن 3.5 مليون متر مكعب من المياه سنويا، إضافة إلى خفض نسبة الفاقد المائي في كل من عمان والزرقاء، الذي سينعكس بدوره في تحسين التزويد المائي لهذه المناطق والمحافظة على المياه وتحقيق تطلعات شركة مياهنا في تخفيض الكميات المفقودة/ المهدورة، إضافة إلى تحسين مستوى الخدمة في عدة مناطق من ضمنها منطقتي ناعور ومرج الحمام في عمّان وأحياء مختارة من محافظة الزرقاء، وكذلك تشمل الاعمال ضبط وكشف الاستخدامات غير المشروعة وإزالتها.