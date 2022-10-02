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الأحد، 02-10-2022 02:29 م

عمان في المرتبة الـ 14 بمعيار التكنولوجيا مع عدة مدن عالمية

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الوكيل الإخباري - تقاسمت مدينة عمان مع عدة مدن عالمية ( نيويورك، سنغافورة، إسطنبول، روما، لشبونة )، المركز الـ 14 في معيار التكنولوجيا، وفق تصنيف مؤشر خدمات الحكومات المحلية عبر الإنترنت 2022 (LOSI)، الصادر عن منظمة الأمم المتحدة، وضمن تقرير الحكومة الرقمية الدوري الذي يصدر عن المنظمة كل عامين.

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وبحسب بيان صحفي للأمانة اليوم الأحد، يقيس هذا المؤشر 84 مؤشر أداء موزعة على 5 معايير هي: الإطار المؤسسي، المحتوى، تقديم الخدمات، المشاركة والتفاعل، ومعيار التكنولوجيا الذي يركز على قياس ميزات التكنولوجيا بالبوابات الإلكترونية من حيث كيفية إتاحة المحتوى لمستخدمي الموقع.


وتقيس المؤشرات ذات الصلة إمكانية الوصول والكفاءات الوظيفية وسهولة التنقل والجاذبية البصرية والتوافق مع معايير التكنولوجيا.


وجاءت عمان بتصنيف مرتفع للمعايير الخمسة مجتمعة وبمجموع 0.5581، مقارنة مع تصنيف متوسط وبمجموع 0.3875 في العام 2020.


ويأتي هذا التطور والتقدم في التصنيف نتيجة مساعي أمانة عمان لتحسين منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين عبر الأنترنت، ومواكبة التطورات التكنولوجية في ظل عصر التحول الرقمي، والذي يجري ترجمته من خلال تضمين الخطة الاستراتيجية للأمانة 2022-2026.

 




 

 


 

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