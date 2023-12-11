بدء فعاليات المؤتمر الوطني للاقتصاد الأزرق في العقبة

الوكيل الإخباري - بدأت في مدينة العقبة اليوم الاثنين، فعاليات المؤتمر الوطني للاقتصاد الأزرق الذي ينظمه مركز تطوير الأعمال - BDC بالتعاون مع سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة.

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واكد مفوض البيئة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الدكتور ايمن سليمان خلال رعايته فعاليات المؤتمر مندوبا عن رئيس مجلس مفوضي السلطة نايف الفايز حرص السلطة على ربط التنمية المجتمعية باستدامة الموارد لمواكبة التحولات الاقتصادية ، لافتا الى ان الاقتصاد الأزرق يستهدف المحيطات والبحار من خلال النشاطات على السواحل كون البحار مورد اقتصادي وسياحي وغذائي هام.



وأضاف نتطلع الى التوسع في مجالات أخرى ترفد الاقتصاد الأزرق وتوفير فرص عمل للشباب بعد انخراطهم في برامج تدريبيه تفضي الى التشغيل وترجمة أفكارهم العملية على الواقع.



وقال مدير البرامج الريادية في المركز المهندس محمد الشمايلة، ان المركز يقوم بتطوير الأعمال بتصميم وتنفيذ مجموعة متنوعة من البرامج التنموية، لغاية تمكين الشباب من خلال التوظيف وريادة الأعمال، مع التركيز على زيادة تنافسية الشركات الصغيرة والمتوسطة.



وتابع نحن نعمل في عدة محاور رئيسية، بما في ذلك التشغيل الذاتي ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال الريادة والإبداع.



وأضاف نضع التمكين الاقتصادي للمرأة في صلب اهتماماتنا، اذ نعمل على تشجيع دور المرأة في التشغيل وريادة الأعمال. ولا ننسى الالتزام بالاقتصاد الأخضر والدائري والأزرق، حيث نسعى لتحقيق توازن رائع بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة.



وبين ان المركز وصل إلى ما يقارب 1.5 مليون شاب وشابة، وقد استفاد حوالي 150,000 شخص من برامجنا المتنوعة، ويعمل مركز تطوير الأعمال في جميع محافظات المملكة، ونسعى لتأثير إيجابي يمتد عبر 179 منطقة.



وأكد الشمايلة أهمية تطوير الاقتصاد الأزرق كمحرك للنمو والاستدامة في المنطقة، مشيرا إلى الجهود المشتركة التي تبذل لدعم المشاريع وتحفيز الاستثمارات في هذا القطاع المهم.



وعرض الشمايلة نتائج الدراسة المشتركة بين مركز تطوير الأعمال والمجلس الأردني للأبنية الخضراء وMedWaves، حيث تم التركيز على التحديات والفرص في مجال الاقتصاد الأزرق في منطقة العقبة.



وأضاف " نتطلع الى التعاون مع الشركات والمؤسسات بهدف دعم الشباب أصحاب الأفكار الريادية البيئية وتطويرها على شكل مشروعات تخدم الاقتصاد بشكل عام" .



ويناقش المؤتمر الذي يستمر ليومين موضوعات عن كيفية تحقيق التوازن بين التطوير الاقتصادي والحفاظ على البيئة البحرية واستكشاف تحديات وفرص الاقتصاد بشكل عام في المنطقة، وتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق النجاح في مجال الاقتصاد الأزرق.