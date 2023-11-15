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الأربعاء، 15-11-2023 11:10 م

العناية بالسكري تنظم اليوم العلمي لمرضى السكري في الجنوب

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الوكيل الإخباري - نظمت الجمعية الأردنية للعناية بالسكري اليوم الأربعاء في مدينة العقبة اليوم العلمي الدولي السادس لمرضى السكري في محافظات الجنوب.

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وأكد مفوض الشباب والريادة في سلطة العقبة الخاصة رمزي الكباريتي أهمية هذا اليوم الرامي لتوعية المصابين بالمرض، مشيرا الى دور السلطة ومسؤوليتها الاجتماعية في دعم مثل هذه النشاطات بالتشارك مع الجهات الصحية المعنية للوصول الى مستوى تثقيفي متقدم للحماية من مرض السكري .


وأشاد الكباريتي بدور جلالة الملك عبدالله الثاني، الذي أوعز بإرسال مساعدات طبية الى الأشقاء في فلسطين خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الأشقاء في قطاع غزة ونقص الأدوية جراء الحرب الدائرة هناك، ومنع الدواء وجميع مقومات الحياة في قطاع غزة، معربا عن أمله بأن يخرج هذا اليوم العلمي بتوصيات تساهم في توفير علاجات جديدة لمرضى السكري.


وأشارت رئيسة الجمعية الدكتورة نعيمة شقم، الى حرص الجمعية على تمكين المجتمع والفرد الحماية من مرض السكري من خلال التوعية بأعراضه وتجنب الإصابة به باتباع أساليب وأنماط حياتية جديده تسهم في الحد منه.


وفي مداخلة عبر تقنية الفيديو عن بعد، أكد رئيس جمعية مرضى السكري بفلسطين الدكتور أمجد أبو زهرة، أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة كان لها تأثير مباشر على المرضى بشكل عام ومرضى السكري بشكل خاص بسبب نقص الأدوية وعدم إدخالها الى القطاع مطالبا المنظمات الإنسانية والصحية العالمية بالتدخل الفوري لإنقاذ المرضى والإسراع في إدخال العلاجات ليتسنى للمرضى استخدامها.


وقال رئيس لجنة نقابة الأطباء في العقبة الدكتور بسام بواعنة إن الهدف من اليوم العلمي عرض كل جديد لعلاج مرض السكري، مؤكدا دعم النقابة بالتعاون مع مختلف الجهات لتوفير علاجات السكري والتوعية بالمرض.


من جهته، بين مدير مديرية صحة العقبة جمال عبيدات، أن اليوم العالمي للسكري هو ضمان البحث عن علاجات لمرضى السكري والتوعية بالمرض وتسليط الضوء على حماية الفرد والمجتمع منه.

 




 

 


 

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