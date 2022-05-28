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السبت، 28-05-2022 05:26 م

بدء فعاليات منتدى الشباب للتدريب والحوار السياسي الثالث في عجلون

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 الوكيل الاخباري  -افتتح أمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور علي الخوالدة، اليوم السبت في معسكر الحسين للشباب بمحافظة عجلون، فعاليات منتدى الشباب للتدريب والحوار السياسي الثالث الذي نظمته الجمعية الإعلامية للتنمية والتغيير وبدعم من مبادرة الشراكة الأميركية الشرق أوسطية وتنفيذ ايريكسو .

وقال إن مضامين خطاب جلالة الملك تؤكد أهمية تفعيل دور الشباب وإشراكهم في الحياة السياسية وإن عملية صنع القرار تلقى اهتمامًا ودعمًا كبيرًا من جلالة الملك عبدالله الثاني وولي عهده سمو الأمير الحسين، وهو ما دعا إليه جلالته في أوراقه النقاشية وعند تشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية .

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