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الإثنين، 23-05-2022 03:52 م

العقبة : جلسة حوارية حول دمج الشباب بالحياة السياسية

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الوكيل الاخباري - ناقشت لجنة مبادرة الحوار الوطني الشبابي في مجلس الأعيان، في جلسة حوارية عقدتها اليوم الاثنين بمدينة العقبة، دمج الشباب بالحياة السياسية والبرلمانية.

وقالت رئيس اللجنة العين رابحة الدباس، إن الهدف من التعديلات الجديدة على قانوني الأحزاب والانتخابات هو تمكين الشباب والمرأة في العمل الحزبي السياسي.

وأضافت، أن اللجنة ناقشت أيضا التحديث السياسي الذي يفضي إلى إصلاح شامل من خلال القوانين الجديدة التي ترتقي إلى طموحات المواطنين وتحقيق رغباتهم في الانضمام إلى الأحزاب دون تعقيدات، وممارسة دورهم في الحياة السياسية والوصول إلى حكومات حزبية برلمانية.

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