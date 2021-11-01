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الإثنين، 01-11-2021 02:18 م

بدء وصول العاملات الإثيوبيات إلى المملكة

خادمة


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - أعلن نقيب مكاتب استقدام العاملين في المنازل لورانس أبو زيد بدء وصول العاملات من الجنسية الاثيوبية الى المملكة.

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وكان عدد من المواطنين اشتكوا من تأخر وصول الخادمات الاثيوبيات منذ أكثر من شهرين ، رغم دفع المبالغ المترتبة على طلبات الاستقدام منذ فترة لمكاتب الاستقدام .

 

وأوضح ابو زيد في حديث لـ "الوكيل الاخباري" ان اكثر من   60 % من طلبات استقدام العاملات الإثيوبيات تم إنجازها ، وتسليم الخادمات لعدد من العائلات الأردنية. 


وأوضح أبو زيد ان التأخير كان من الجانب الإثيوبي ، حيث اشترطت وزارة العمل الاثيوبية اخضاع اي عاملة منزل ترغب بالعمل خارج بلادها لبرنامج تدريبي لمدة شهر على مهارات العناية بالمنزل والأطفال.


وأشار ابو زيد أن العاملات الإثيوبيات الأكثر شعبية بين العائلات الأردنية بسبب انخفاض تكلفة الاستقدام، وإتقان اللغة العربية.


 




 

 


 

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