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الأحد، 10-10-2021 11:38 ص

هيئة النقل:خطة لإنهاء أزمة الطلبة وموظفي الجامعات

هيئة تنظيم النقل


الوكيل الإخباري - قال مدير عام هيئة تنظيم النقل البري طارق الحباشنة، الأحد، إن الهيئة وضعت خطة للتعامل مع بدء العام الدراسي الجامعي الجديد، شملت مراكز الانطلاق والوصول الرئيسة في محافظات المملكة كافة.

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وأضاف، أنه عمم على مراقبي هيئة النقل كافة، والبالغ عددهم 23 مراقبا، بضرورة التواجد مبكرا في مراكز الانطلاق والوصول، والعمل على إنهاء أزمات طلبة الجامعات وموظفيها عن طريق تعزيز وسائط النقل.


وأكد الحباشنة استعداد الهيئة لتلقي ملاحظات أو شكاوى من الطلبة خلال تنقلهم إلى الجامعات الرسمية، وحلها بالسرعة الممكنة لضمان عدم تأخر أو تكدس الطلبة في مراكز الانطلاق والوصول ومواقف التحميل والتنزيل.


 




 

 


 

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