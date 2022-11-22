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الثلاثاء، 22-11-2022 10:33 ص

براءة اختراع أميركية لباحث أردني في علاج سرطان الدم

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الوكيل الإخباري- حصل الباحث الأردني عبدالله خلف فريوان على براءة اختراع بطريقة فصل نوع معين من الخلايا المناعية التائية واستخدامها في العلاج المناعي لسرطان الدم، أو ما يسمى ابيضاض الدم الليمفاوي الحاد الذي يصيب الخلية الليمفاوية التائية.

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وتمكن الباحث فريوان مع فريق مستشفى سانت جود البحثي المتخصص بسرطانات الأطفال، من إثبات نجاعة استخدام هذه الخلايا لمعالجة سرطان الدم، وتم نشر جميع النتائج في مجلة علمية محكمة (Blood Journal).
وعلى إثر هذه النتائج، قررت إدارة المستشفى استخدام هذه الطريقة العلاجية في التجارب السريرية.


يذكر أن الباحث فريوان خريج جامعة العلوم والتكنولوجيا تخصص مختبرات طبية، واكمل دراسته بالولايات المتحدة، والتحق بمجال الأبحاث المخبرية بمستشفى سانت جود في ولاية تينيسي.


يشار إلى أن علم الأورام المناعي يتلخص باستخدام الجهاز المناعي للإنسان في علاج السرطان دون الحاجة لاستخدام الطرق التقليدية المعروفة كالتدخل الجراحي أو الكيماوي أو الإشعاعي، وإنما يتم استخدام العلاج المناعي والتقليدي معا بنفس الوقت للحصول على نتائج أفضل.

 




 

 


 

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