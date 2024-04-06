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الوكيل الاخباري
 

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السبت، 06-04-2024 11:57 م

برامج توعوية وتثقيفية تنفذها مراكز شبابية بمحافظة إربد

اربد


الوكيل الاخباري - نفذ مركز شابات كفرسوم التابع لمديرية شباب إربد اليوم السبت، جلسة حوارية تثقيفية بعنوان (وَقِفُوهُمْ، إِنَّهُم مسؤولون)، تحدثت فيها كل من الواعظة نسيبة الفلاحات ونور عبيدات من وزارة الأوقاف، بحضور 35 مشاركة من المجتمع المحلي ضمن الفئة العمرية من 18-50 عاما.

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من جهة أخرى نظم مركز شابات جديتا معسكرا بعنوان "أنماط صحية ونفسية"، وذلك بمشاركة 20 شابة ضمن الفئة العمرية 15-17 عاما.

 

 

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