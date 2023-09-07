الخميس 07-09-2023
الوكيل الاخباري

إخلاء فوري لرضيع 4 شهور من داخل شقة أغلق بابها اوتوماتيكياً في الزرقاء

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الخميس، 07-09-2023 10:04 ص

إخلاء فوري لرضيع 4 شهور من داخل شقة أغلق بابها اوتوماتيكياً في الزرقاء

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الوكيل الإخباري - قال رئيس مركز دفاع مدني مدينة الشرق في الزرقاء الرائد باسم الديات، إن كوادر الدفاع المدني تلقت بلاغا يفيد بوجود طفل رضيع ( 4 شهور) داخل شقة في الطابق الثالث أغلق بابها اوتوماتيكياً عند خروج الأب خارج الشقة.اضافة اعلان


وبيّن الرائد الديات، عبر إذاعة الأمن العام، أن الكوادر تحرّكت على الفور إلى الموقع، ولدى وصولهم تم اتخاذ إجراءات الإنقاذ الفورية، وإلقاء "سلّم الإنقاذ" على شرفة المنزل كونه أحد سبل العبور إلى الشقة بدون إحداث ضرر بالباب الرئيسي وبدون أي تأخير، وتم انقاذ الطفل المحاصر.

وأضاف أن كوادر الإسعاف قامت بتقييم العلامات الحيوية للطفل، مؤكداً أن الطفل بخير وحالته الصحية جيدة بعد التغيّب عنه عدة دقائق.

ودعا الديات المواطنين إلى ترك نسخ احتياطية من مفاتيح الأبواب في أماكن آمنة لتجنب وقوع مثل هذه الحوادث.

 




 

 


 

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