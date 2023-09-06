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الأربعاء، 06-09-2023 03:56 م

تشكيلات أكاديمية في البلقاء التطبيقية - أسماء

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الوكيل الإخباري - قرر مجلس أمناء جامعة البلقاء التطبيقية خلال جلسته التي عقدها اليوم برئاسة معالي الدكتور أمية طوقان وحضور رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور احمد فخري العجلوني وأعضاء المجلس الموافقة على تنسيب رئيس الجامعة بإجراء التشكيلات الاكاديمية والتي شملت تعيين نائبا لرئيس الجامعة وعدداً من عمداء كليات الجامعة.اضافة اعلان


ووافق المجلس على تعيين الأستاذ الدكتور موسى خالد ابو عرابي نائبا لرئيس الجامعة للشؤون الاكاديمية .

وتجديد تعيين الأستاذ الدكتور احمد سلامه عيال عواد عميدا لكلية الهندسة التكنولوجية.

وتعيين الأستاذ الدكتور يحيا سلامه الخريسات عميدا لكلية اربد الجامعية.
وتعيين الأستاذ الدكتور بشار يعقوب عماري عميدا لكلية الحصن الجامعية.
وتعيين الأستاذ الدكتور زيد سليمان العدوان عميدا لكلية الزرقاء الجامعية.
وتعيين الأستاذ الدكتور محمد صبحي غيث عميدا للبحث العلمي والابتكار.
وتعيين الأستاذ الدكتور رضوان قاسم الدويري عميدا لكلية الهندسة.
وتعيين الأستاذ الدكتور عمر أحمد الزعبي عميدا لكلية الذكاء الاصطناعي.
وتعيين الأستاذ الدكتور أحمد عبدالرحيم الدحيات عميدا لكلية عمان الجامعية للعلوم المالية والإدارية.
وتعيين الدكتور هارون سالم الطراونة قائما بأعمال عميد كلية الكرك الجامعية.

 




 

 


 

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