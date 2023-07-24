بشرى سارّة من التربية لطلبة التوجيهي

الوكيل الاخباري - أكد أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الفنية والتعليمية، الدكتور نواف العجارمة، أن "طالب التوجيهي الذي التزم مع معلمه أظهر تفوقا عن الطلبة الذين درسوا عبر منصات الكترونية وعن طريق "بطاقات عن بعد"، مؤكداً أن عدد الطلبة المتفوقين كبير جداً.



وقال العجارمة إن عمليات تصحيح الامتحانات مستمرة، حيث تسير العملية باستخدام الماسح الضوئي بشكل مميز، مبيّنا أن الجهاز يقرأ (12) ألف ورقة في الساعة الواحدة، فيما تملك الوزارة (3) أجهزة.

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