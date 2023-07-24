الإثنين 24-07-2023
الوكيل الاخباري

الدفاع المدني ينقذ شخصاً عَلِقَ أعلى مقطع صخري في اربد - صور

التعليم العالي تؤكد على توفر خدمة تصديق الوثائق في جميع الجامعات

وفاة طفل غرقاً بشاليه في الشونة الجنوبية

منصة إلكترونية لتقديم طلبات المكرمة الملكية لأبناء المخيمات

عمل الأعيان تلتقي رئيس الخدمة المدنية

دراسة إنشاء خطوط جديدة تربط العقبة وشرم الشيخ بالحافلات

تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

الأمانة: هذا ما يحصل للسجائر بعد إلقائها في شوارع عمان

المؤسسة التعاونية ومزارعي الهند للأسمدة تبحثان التعاون المشترك

الزراعة والإحصاءات تراجعان بيانات الأمن الغذائي

الإثنين، 24-07-2023 01:41 م

وزارة التربية تعلن عن خطة بشأن المدارس

مدرسة


الوكيل الاخباري - أطلقت وزارة التربية والتعليم بالشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، الاثنين، الخطة التشغيلية للبنية التحتية للمدارس 2023 -2024.

وقالت الأمين العام لوزارة التربية والتعليم للشؤون المالية والادارية نجوى قبيلات، مندوبة وزير التربية والتعليم، إن الخطة جاءت بهدف تحسين عملية الإدارة والمدارس الأردنية وتطوير قدرات العاملين في وزارة التربية والتعليم وتحديث بنية المدارس التحتية المملوكة للوزارة بشكل كامل.

وأضافت قبيلات، أن تقليل نسبة الاكتظاظ وتحقيق المساواة التعليمية بين الطلبة وتقليل المدارس المستأجرة من أهداف الخطة.

كما أشارت دعاء الصلاح من وحدة التطوير والتنسيق التنموي في وزارة التربية والتعليم، أن الوزارة تسعى لتحسين جودة التعليم من خلال تخفيف التحديات التي تتمثل بأزمات هجرة الطلبة من المدارس الخاصة إلى الحكومية وآثار اللجوء الإنساني والخطة ستعمل على معالجة هذه التحديات.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
3

الدفاع المدني ينقذ شخصاً عَلِقَ أعلى مقطع صخري في اربد - صور

64be578789cdd

وعود نيابية للنظر بملاحظات الصحفيين بشأن الجرائم الإلكترونية

62a7112dc81ff

التعليم العالي تؤكد على توفر خدمة تصديق الوثائق في جميع الجامعات

382a43614ecbbdfa42d691e8d85a8b03-1612708416

وفاة طفل غرقاً بشاليه في الشونة الجنوبية

image

منصة إلكترونية لتقديم طلبات المكرمة الملكية لأبناء المخيمات

64be5e0652a1e

دراسة إنشاء خطوط جديدة تربط العقبة وشرم الشيخ بالحافلات

أخبار متعلقة
720232021731654912738

بشرى سارّة من التربية لطلبة التوجيهي

720232311443207368426

تعميم من وزير التربية والتعليم اعتباراً من اليوم الاثنين

التربية والتعليم

وزارة التربية تفصل موظفين بسبب الغياب - اسماء

وزارة التربية والتعليم

بيان من وزارة التربية بشأن امتحان التوجيهي اليوم الاثنين

720236135519455203407

ايعاز عاجل من وزير التربية والتعليم - وثيقة

وزارة التربية والتعليم

بشرى من وزارة التربية لطلبة التوجيهي