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الإثنين، 24-07-2023 09:45 ص

تعميم من وزير التربية والتعليم اعتباراً من اليوم الاثنين

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الوكيل الاخباري - قرر وزير التربية والتعليم، الدكتور عزمي محافظة، إجراء مقابلات للمرشحين لشواغر مدارس الملك عبدالله الثاني للتميز، اعتبارا من اليوم الاثنين ولغاية الثلاثاء الموافق 8 آب المقبل.

وعمم محافظة على مديريات التربية والتعليم بإبلاغ المذكورين في الكشوفات المرفقة بضرورة تواجدهم في مركز الوزارة حسب المواعيد المحددة، علما بأن المقابلات تبدأ الساعة الـ 8:30 صباحا، منوها بأن كل من يتغيب عن المقابلة سيعتبر مستنكفا.

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