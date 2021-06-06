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الأحد، 06-06-2021 07:27 م

بصيرا : إنجاز 50 بالمئة من مشروع الصالة الرياضية

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الوكيل الاخباري -  بلغت نسبة الإنجاز في مشروع الصالة الرياضية لنادي بصيرا 50 بالمئة، بكلفة تبلغ 526 ألف دينار، وهي ضمن مطالب أبناء اللواء لتوفير المنشات الرياضية والبنى التحتية ولخدمة القطاع الشبابي.
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وقال رئيس مجلس محافظة الطفيلة الدكتور محمد الخصبة إن مجلس المحافظة قدم مخصصات مالية، لإنشاء هذه الصالة بقيمة 327 ألف دينار و200 ألف دينار كدعم حكومي، مشيراً إلى حاجة نادي بصيرا الرياضي للصالة، الذي يحتضن فريق أبطال المملكة في لعبة الجودو، وأن إقامتها تليق بأبطال بصيرا وأبنائها، لتكون لهم بوابة للتدريب والتأهيل، نحو رفعة الوطن وتمثيل الأردن، عالميا وعربيا في لعبة الجودو.

 




 

 


 

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