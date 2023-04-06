الخميس 06-04-2023
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الخميس، 06-04-2023 02:37 م

بعد الإعتداءات على الأقصى.. الأردن يطلب اجتماع استثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي‬

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الوكيل الإخباري - بناء على طلب من ‫المملكة ودولة ‫ فلسطين‬، وبالتنسيق مع ‫السعودية‬، يعقد رئيس القمة الإسلامية ورئيس اللجنة التنفيذية، يوم السبت في مقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة، اجتماع استثنائي مفتوح العضوية للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي‬ لبحث الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على المسجد ‫الأقصى‬ المبارك/الحرم القدسي الشريف.

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ويبحث الاجتماع التطورات التي يشهدها المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، جراء الاقتحامات المتواصلة التي تقوم بها شرطة الاحتلال الإسرائيلية للحرم والاعتداء عليه وعلى المتواجدين فيه، وعلى حق المصلين المقدسيين في تأدية شعائرهم الدينية.


وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين استمرار التحرك عربياً وإسلامياً ودولياً لوقف الاعتداءات الإسرائيلية التي تعد انتهاكاً صارخاً مرفوضاً ومداناً للقانون الدولي الإنساني يستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها.


 




 

 


 

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