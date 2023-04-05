سفير الأردن بفلسطين: اقتحام المسجد الأقصى انتهاك كبير وصريح للاتفاقات والتفاهمات المسبقة

الوكيل الاخباري - قال السفير الأردني لدى فلسطين عصام البدور، فجر الأربعاء، إن اقتحام المسجد الأقصى انتهاك صارخ ومرفوض وكبير وصريح لجميع الاتفاقات والتفاهمات المسبقة.

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وأدان السفير البدور عبر تلفزيون فلسطين، اقتحام شرطة الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى والاعتداء على المصلين، وقال: يجب على إسرائيل إيقاف الاعتداء والانسحاب فورا.



وذكر البدور أن الأردن لن يتوانى عن بذل أي جهد من أجل حماية الأقصى، وعلى إسرائيل الكف عن جميع الإجراءات التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي القانوني في القدس والمسجد الأقصى.



وتحدث البدور عن استمرار الوصاية الهاشمية على مقدسات القدس المحتلة، وأكد وجوب استمرار حرية العبادة.

يستمر اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك فجر الأربعاء، مما خلف إصابات في صفوف المرابطين في الحرم القدسي الشريف، فيما يمنع جنود الاحتلال الطواقم الطبية من الوصول للمصابين.

وأدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشد العبارات إقدام شرطة الاحتلال الإسرائيلية على اقتحام المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف والاعتداء عليه وعلى المتواجدين فيه، مطالبةً إسرائيل بإخراج الشرطة والقوات الخاصة من الحرم القدسي الشريف فوراً.

