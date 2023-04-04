الثلاثاء 04-04-2023
الوكيل الاخباري

سوريا: قتيلان جراء عدوان إسرائيلي على محيط دمشق

وزارة الصحة تحذر من بعض العصائر الرمضانية

أوكرانيا تنصب دروعا روسية على دبابات "ليوبارد 2"

بعد سحب إبرة "ديبروفوس" في الأردن .. الغذاء والدواء: الشركة الصانعة قيد تقديم خطة تصحيحية

انخفاض أعداد المواليد في الأردن 3% العام الماضي

الاحتلال يقتحم قرية مردا شمال سلفيت

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

تصريحات ترامب قبل مثوله أمام المحكمة اليوم

الإفتاء توضح حكم تأخير صلاة العشاء والتراويح

للأردنيين .. وظائف شاغرة في الصحة الكويتية

الثلاثاء، 04-04-2023 08:56 ص

بعد سحب إبرة "ديبروفوس" في الأردن .. الغذاء والدواء: الشركة الصانعة قيد تقديم خطة تصحيحية

9


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 
أكدت المؤسسة العامة للغذاء و الدواء على انقطاع إبرة ديبروفوس "Diprofos injection" في صيدليات المملكة والتي تستخدم للتخفيف من أعراض الربو و الحساسية.

اضافة اعلان


ورداً على استفسار "الوكيل الإخباري" عن أسباب انقطاع إبرة "ديبروفوس" من الأسواق قالت المؤسسة إنه تم سحب العينات إحرازياً من الأسواق بطلب من الشركة الصانعة .


وأضافت أن الشركة الصانعة لحقن "ديبروفوس" وقفت التصنيع مؤقتاً في بلد المنشأ لأسباب و ملاحظات متعلقة بالجودة مشيرة أن الشركة الصانعة قيد تقديم خطة تصحيحية .


ونصحت المؤسسة مرضى الربو والحساسية مراجعة الطبيب الاخصائي لصرف بدائل أخرى علاجية لتناسب الوضع الصحي للمريض لحين توافرها.


علماً أن حقنة ديبروفوس تستخدم عادة خلال الشهر الحالي لعلاج أعراض الربو الناتجة عن فصل الربيع بالإضافة لعلاجها اضطرابات الغدة الكظرية و اضطرابات الدم والطفح الجلدي و التورمات والانتفاخات وللحد من التهاب الأعصاب وغيرها.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
3179878481588604870

وزارة الصحة تحذر من بعض العصائر الرمضانية

new_203521_7758_soc

انخفاض أعداد المواليد في الأردن 3% العام الماضي

صص

الإفتاء توضح حكم تأخير صلاة العشاء والتراويح

أطباء

للأردنيين .. وظائف شاغرة في الصحة الكويتية

M63A0610 - Copy

مدعوون للتعيين في وزارة الأوقاف - أسماء

الدفاع المدني 4

وفاة مواطن بحادث دهس في شارع المدينة

أخبار متعلقة
640ef6bcb216e

توقع استكمال أعمال إعادة تأهيل محطة مياه زي أيار المقبل

FrGNAyJWwAMfRT8

الأشغال تعلن حالة الطوارئ المتوسطة

WhatsApp Image 2023-03-13 at 10.59.07 AM

تسليم معدات ومستلزمات للجمعيات الزراعية في جنوب عمان

ق353535353535353535353535353535353535353535-78yfz5tk740bihs58umkfe057azdib276t4379n0eak

بيان من الغذاء والدواء حول الأدوية المهربة والمزورة

1678625233322

الخصاونة يطلب إجراء مسح عام لأوضاع الأبنية القديمة في الأردن

3

الهناندة: إقرار قانون حماية البيانات الشخصية خلال الدورة الحالية لمجلس الأمة