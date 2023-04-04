بعد سحب إبرة "ديبروفوس" في الأردن .. الغذاء والدواء: الشركة الصانعة قيد تقديم خطة تصحيحية

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

أكدت المؤسسة العامة للغذاء و الدواء على انقطاع إبرة ديبروفوس "Diprofos injection" في صيدليات المملكة والتي تستخدم للتخفيف من أعراض الربو و الحساسية.

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ورداً على استفسار "الوكيل الإخباري" عن أسباب انقطاع إبرة "ديبروفوس" من الأسواق قالت المؤسسة إنه تم سحب العينات إحرازياً من الأسواق بطلب من الشركة الصانعة .



وأضافت أن الشركة الصانعة لحقن "ديبروفوس" وقفت التصنيع مؤقتاً في بلد المنشأ لأسباب و ملاحظات متعلقة بالجودة مشيرة أن الشركة الصانعة قيد تقديم خطة تصحيحية .



ونصحت المؤسسة مرضى الربو والحساسية مراجعة الطبيب الاخصائي لصرف بدائل أخرى علاجية لتناسب الوضع الصحي للمريض لحين توافرها.



علماً أن حقنة ديبروفوس تستخدم عادة خلال الشهر الحالي لعلاج أعراض الربو الناتجة عن فصل الربيع بالإضافة لعلاجها اضطرابات الغدة الكظرية و اضطرابات الدم والطفح الجلدي و التورمات والانتفاخات وللحد من التهاب الأعصاب وغيرها.

