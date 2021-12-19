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الأحد، 19-12-2021 07:03 م

بعد طرح برنامج الوكيل للقضية .. عويس : توجه لشمول جميع طلبة جامعات الجنوب بالمنح

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 الوكيل الاخباري -  خاطب اليوم الأحد وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الدكتور وجيه عويس رئاسة الوزراء مطالبا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لايقاف العمل بنظام ممارسة العمل الأكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية رقم ١٣٠ لسنة ٢٠١٨ وتعديلاته لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل النظام والتشريعات التي استند عليها.

من جهة أخرى، قال الوزير عويس أن هناك توجه لشمول جميع الطلبة من أبناء الشمال والوسط الدارسين في جامعات وكليات الجنوب والذين تم قبولهم على الدورة التكميلية ٢٠٢٠ أو الدورة الصيفية ٢٠٢١ بالمنح الكاملة شريطة انطباق شروط الاستفادة عليهم.

وأضاف الوزير عويس بأن هذه المنح الكاملة يبلغ عددها ٢٣٠٠ منحة وفقا لتعليمات صندوق دعم الطالب ولكن لجنة إدارة الصندوق ستنظر غدا في زيادتها لتصل إلى ٣٦٤٢ منحة حيث تأتي هذه الزيادة حرصا من الوزارة على مصلحة أبنائها الطلبة إضافة الى تشجيعهم على الالتحاق بهذه الجامعات.

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وكان الناطق الاعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مهند الخطيب اكد صباح اليوم الأحد عبر "برنامج الوكيل " والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية " راديو هلا" إنه سيتم اتخاذ قرار خلال 24 ساعة للسماح لطلبة الدورة التكميلية والدورة الصيفية السابقة التنافس على منحة أبناء الشمال والوسط الدارسين في جامعات الجنوب. 

 

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