بعد ظهور محتوران جديدان من أوميكرون في عدة دول.. هل يجب ان يتخذ الأردن إجراءات؟ طبيب يجيب

الوكيل الإخباري -ياسر شطناوي

قال مستشار العلاج الدوائي والسريري للأمراض المُعدية وعضو اللجنة الوطنية للقاحات كورونا الدكتور ضرار بلعاوي، إن المتحوران الجديدان ( EG5) و (BA2.86) هما من نسل متحور أوميكرون، وهما من المتحورات التي لم يُثبت علمياً أنها أكثر شراسة وقوة لادخال المرضى لغرف العناية الحثيثة. اضافة اعلان





وبيّن بلعاوي لـ " الوكيل الإخباري" أن الطفرات الموجودة في هذين المتحورين خاصة متحور ( BA2.86 ) فيه 36 طفرة في الاشواك البروتينية، ما يجعله أكثر انتشارا، خاصة بين فئة الأخطار العالي ( الأطفال، كبار السن، المرضى) وذلك خلال فصل الصيف الحالي.



ونوه إلى أنه لا يوجد سبب يمنع وصول هذه المتحورات إلى الأردن، وهو ما يدعو لتكثيف عمليات الرصد والتقصي الوبائي في المدارس والمستشفيات والمناطق ذات الكثافة السكانية.



وأوضح بلعاوي أنه لا بد من إجراء ( سلسلة جينومية) من أجل بيان نوع الفيروس الموجود والمنتشر خاصة خلال هذه الفترة، وذلك قبل دخول الشتاء، وهو الموسم الذي ينشط فيه الفيروس.





وأضاف أنه لا بد من اتخاذ إجراءات وقائية، أهمها غسل اليدين، ارتداء الكمامة، فتح الشبابيك لتهوية الغرف، وأخذ جرعة معززة من لقاح كورونا ولقاح الأنفلونزا وخاصة للفئات الأكثر اختطار.

