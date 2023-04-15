ضبط 115 متسولا في الأردن خلال يوم واحد

الوكيل الإخباري

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- نظمت وزارة التنمية الاجتماعية، بالتعاون مع مديرية الأمن العام، وأمانة عمان الكبرى في كافة محافظات المملكة، أمس الجمعة، حملة كبرى لضبط المتسولين، وتوعية المواطنين حول ظاهرة التسول ضمن خطة الوزارة في الحد من هذه الظاهرة في شهر رمضان المبارك.وشملت الحملة التوعية بالآثار السلبية لظاهرة التسول تحت عنوان "معا ضد التسول"، توزيع بروشورات توعوية وملصقات حول أخطار التسول وتأثيره على المجتمع، وتم توزيعها على أبواب المساجد والأسواق التي يكثر فيها المتسولين وبخاصة في هذا الشهر الفضيل.كما ضبطت كوادر مديرية مكافحة التسول أمس الجمعة 115 متسولا ومتسولة في كافة أنحاء المملكة، وتم إحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ المقتضى القانوني.وتدعو وزارة التنمية الاجتماعية من خلال حملاتها المستمرة إلى رفع الوعي لدى المواطن لتحمل المسؤولية ازاء الحد من تأثيراتها على المجتمع بعدم التعاطف مع المتسوّلين.