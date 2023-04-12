الدوريات الخارجية تكشف حالة الطرق في المملكة

الوكيل الإخباري - أكدت إدارة الدوريات الخارجية أن جميع الطرق الخارجية ضمن اختصاصها في المملكة سالكة. اضافة اعلان





وقالت الدوريات الخارجية في التقرير المروري، اليوم الأربعاء، إنه لا يوجد أي إغلاقات على الطرق الخارجية، لافتة إلى أنه تم إغلاق طريق وادي عربة خلال الـ24 ساعة الماضية قبل إعادة فتحه واستئناف الحركة عليه.



وأضافت أن هناك نشاط ملحوظ منذ ساعات الصباح الباكر على طريق إربد - عمان واوتوستراد عمان - الزرقاء وعلى طريق المفرق - الزرقاء والطريق الصحراوي وشارع الـ100 بالإضافة إلى طريق العدسية - ناعور.



وأشارت الدوريات الخارجية إلى أن باقي الطرق تشهد حركة مرورية من خفيفة إلى متوسطة.



ودعت السائقين إلى الالتزام والتقيد بالارشادات المرورية تجنبا لوقوع حوادث تهدد سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق.

