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الإثنين، 03-04-2023 06:52 م

توضيح حول تحصيل المخالفات المرورية على المركبات الأجنبية

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الوكيل الإخباري - أعلن الاتحاد الأردني لشركات التأمين، وبناء على الاتفاقية الموقعة مع أمانة عمان الكبرى، أنه "سيبدأ قريبا جدا باستيفاء قيمة المخالفات المرورية المسجلة على المركبات الأجنبية خلال تواجدها في المملكة من خلال المكاتب التابعة للمكتب الموحد الأردني، في جميع المعابر الحدودية للمملكة".

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وبموجب الاتفاقية، سيبدأ الاتحاد الأردني لشركات التأمين، خلال الفترة القليلة المقبلة، بتحصيل المخالفات المرورية من المركبات الأجنبية، سواء عند الدخول أو مغادرة هذه المركبات للأراضي الأردنية من المعابر الحدودية المختلفة.


ويأتي تجديد هذه الاتفاقية، بعد نجاح التعاون المشترك بين الاتحاد وأمانة عمان الكبرى، على مدار السنوات السابقة، وتحقيق المنفعة العامة للمملكة بالدفع باتجاه الالتزام بقانون السير المعمول به في المملكة، وتحفيز السائقين على القيادة الآمنة، وخاصة من قبل ضيوف وزوار المملكة من خلال إيجاد آلية تمكن أمانة عمان من تحصيل قيمة المخالفات المرورية من خلال موظفي المكتب الموحد الأردني المتواجدين في جميع المعابر الحدودية على مدار الساعة.


ومن شأن هذه الاتفاقية، التسهيل على زوار وضيوف المملكة أيضا، من خلال استخدام معاملة الشباك الواحد، لإنجاز أكثر من متطلب للدخول للمملكة، سواء من ناحية شراء وثيقة التأمين الإلزامي للمركبات التي يشترطها قانون السير الأردني من المركبات غير الأردنية التي لا تحمل البطاقة البرتقالية العربية، أو من ناحية دفع قيمة المخالفات المرورية، قبل مغادرة الأراضي الأردنية، وكذلك إمكانية مراجعة مكاتب الاتحاد في جمرك عمان، أو المنطقة الحرة في مدينة الزرقاء، لدفع هذه المخالفات قبل السفر.


وسيستفيد من هذه الاتفاقية زوار المملكة، بما يخفّف عليهم من إجراءات المغادرة، وتقليل الوقت في إنجاز معاملاتهم، لا سيما وأنه يعبر المملكة سنويا ما يزيد عن مليون مركبة غير أردنية من الدول العربية المجاورة، ما بين مركبات خاصة أو نقل أو شحن أو ترانزيت.

 




 

 


 

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