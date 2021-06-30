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الأربعاء، 30-06-2021 01:41 م

بعد مداهمة مستشفى خاص للتدقيق المالي.. الحموري يرد عبر الوكيل

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الوكيل الإخباري - أحمد الجراح - داهمت الأجهزة المعنية صباح اليوم، مستشفى خاص في العاصمة عمان بعد ورود معلومات تتعلق بالتدقيق المالي وشبهات بوجود تهرب ضريبي، بحسب مصدر مطلع. 

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وأكدرئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي حموري لـ الوكيل الإخباري هذه المعلومة، لافتا إلى أن هذا إجراء روتيني تقوم به دائرة الضريبة للكشف على حسابات الشركات والمؤسسات إما بشكل عشوائي أو بحسب ورود معلومات.

 

وأضاف الحموري أنه على كل مواطن ومالك مؤسسة أن يلتزم بالقوانين والانظمة، لافتا إلى ان المستشفيات لا تعترض على التفتيش، لكنها تتمنى ان تكون فرق التفتيش تحت مظلة القانون والمهنية بطرق تفتيشها ومعاملتها، مراعاة لخصوصية المستشفيات بوجود المرضى، حتى لا يتم تعطيل العملية العلاجية، وأن يكون لدى المفتشين تفويضا من مدير عام الضريبة وإبراز الهوية الشخصية، وغيرها من المعلومات الثبوتية.

 

وأشار الحموري إلى ان قطاع المستشفيات له أهمية خاصة تبعا لتشغيله أعداد كبيرة من الأردنيين ومصدر للدخل القومي، تبعا لاستقطابه السياحة العلاجية، وعليه يجب ان يكون له معاملة استثنائية وتفضيلية من قبل الضريبة.

 

وأكد في ختام حديثه أن رفع نسبة الضريبة منذ 4 سنوات من 14 - 20%، ةالمبيعات من 4% إلى 16 % على المستلزمات الطبية، الأمر الذي يؤدي في نهاية الامر إلى ارتفاع الفاتورة العلاجية على المواطن.

 






وأطلقت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات العام الماضي، تطبيقاً إلكترونياً على الهاتف المحمول تحت اسم (مكافحة التهرب الضريبي) للمشاركة في إجراءات مكافحة التهرب الضريبي حيث يتيح هذا التطبيق المشاركة في إجراءات مكافحة التهرب الضريبي من خلال التبليغ عن أي حالات تهرب ضريبي.

 




 

 


 

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