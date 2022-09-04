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الأحد، 04-09-2022 02:03 م

بعد 4 أشهر من تطبيقها.. هيئة الطاقة تراجع أثر التعرفة الكهربائية وتكشف النتائج

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الوكيل الإخباري - أجرت هيئة تنظيم قطاع الطاقة مراجعة أثر التعرفة الكهربائية الجديدة بعد 4 أشهر من تطبيقها، لتبين النتائج أن إجمالي قيمة التخفيض على فواتير الكهرباء الصادرة للقطاعات الإنتاجية حسب التعرفة الكهربائية الجديدة بلغت حوالي 8.5 مليون دينار.

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وقال رئيس الهيئة الدكتور حسين اللبون، إنه كان لتخفيض التعرفة الكهربائية على القطاعات الإنتاجية الأثر الأكبر بنسب كما يلي:

 

القطاع التجاري 6.7 %، والزراعي 8 %، والفنادق 10 %، والصحي 12 %، والصناعي 10 % وعلى القطاع الصناعي المتوسط بنسبة 14.6 %، حيث كان أثر تخفيض التعرفة الكهربائية على قيم فواتير الكهرباء التي تم قراءتها لجميع القطاعات الإنتاجية حوالي 9 % نتيجة تخفيض شرائح التعرفة لعدد من القطاعات بنسب متفاوتة.


وبيّن اللبون ان العدد الكلي للعدادات التي تم تسجيلها في المنصة للاستفادة من التعرفة المدعومة في القطاع المنزلي حوالي (1.5) مليون ونصف عداد لغاية تاريخه، وأن أكثر من 90 % من فواتير الكهرباء المنزلية المسجلة للاستفادة من التعرفة الكهربائية المدعومة لم يطرأ عليها أي تغيير بل على العكس بعضها انخفض.


وأضاف انه تم توجيه العوائد الناجمة عن إعادة هيكلة التعرفة نحو دعم القطاعات الإنتاجية مما سيقلل من التكاليف على القطاع الخاص ويخفض أسعار السلع دون تحويل أي عوائد إلى الخزينة. ( الغد )

 

 




 

 


 

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