الأربعاء 02-08-2023
الوكيل الاخباري

وزارة التربية لطلبة التوجيهي: النتائج لن تُعلن بشكل مفاجئ

قرار هام من التربية بشأن طلبة المدارس الحكومية والخاصة

هام من الأمانة للمواطنين بشأن تسجيل وإلغاء عقود الإيجار

الملك وولي العهد يستقبلان الرئيس الإماراتي في مطار ماركا - صور

الأمن يُحقق بعد العثور على جثة في شارع الاردن

115 حريقاً في الأردن خلال 24 ساعة

بكلمات مؤثرة.. طلبة يعبرون عن حزنهم بوفاة دكتور في جامعة مؤتة

مصدر عسكري سوري: عمليات تمشيط على الشريط الحدودي مع الأردن للقضاء على مهربي المخدرات

إعلان تدريب لحديثي التخرج

هل يؤثر خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة على المساعدات للأردن ؟

الأربعاء، 02-08-2023 12:04 م

بكلمات مؤثرة.. طلبة يعبرون عن حزنهم بوفاة دكتور في جامعة مؤتة

2 (1)


الوكيل الإخباري – 
توفي أستاذ اللغة الإنجليزية وآدابها في جامعة مؤتة الدكتور عبدالإله النهار ونعت أسرة الجامعة ممثلة برئيسها  الدكتور سلامة النعيمات، وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية والطلبة وفاة الراحل الدكتور النهار.

اضافة اعلان


ونعى العديد من طلبة الجامعة الدكتور نهار بكلمات مؤثرة عبر صفحاتهم على الفيسبوك ، مستذكرين مناقب الدكتور وقربه من طلبته خلال مسيرته الاكاديمية في جامعة مؤتة.


إحدى طالبات الجامعة كتبت عبر صفحتها على الفيسبوك قائلة "قامة علمية شامخة تترجل هذا اليوم لينتقل إلى مثواه الأخير تاركاً إرثاً عظيماً من المحبة قامة من قامات العلم والأخلاق وصرح عظيم فقدناه".


وتابعت " الأب الروحي لطلاب قسم اللغة الإنجليزية في جامعة مؤته الدكتور عبدالإله النهار ،فارقنا في صباح هذا اليوم، تاركاً وراء ظهره اثراً طيباً وذكرى فواحة في نفس كل طالب ".


وختمت "رحم الله أناس فرحت بهم الدنيا حين زينوها، واستقبلتهم الأرض بالبشرى من الرحمن، نسأل الله أن يجعل قبره نزلاً فسيحًا من الجنة يسكنها إلى حين الموعد الأكبر لم انسى آخر لقاء جمعنا حين قال لي ( نبأ بدي اسمع عنك اخبار حلوه كملي لا توقفي )".


وكتب طالب آخر عبر فيسبوك " رحيلك سكين في قلبي، والد قبل أن يكون دكتور ومُدرس اكاديمي، وداعاً يا حبيبي الله يرحمك يا صاحبي، كنت انا وياك اصدقاء وتشرفت بذلك علاقتنا تطورت من دكتور لـ طالب وصارت صديق مع صديقه".

 




 

 


 

إقرأ ايضا
توجيهي3

وزارة التربية لطلبة التوجيهي: النتائج لن تُعلن بشكل مفاجئ

7202329132416323961127

قرار هام من التربية بشأن طلبة المدارس الحكومية والخاصة

64ca2a52d6ca9

إطلاق خطة لإدارة النفايات الصلبة في إقليم الجنوب

مكان-عاصمة-الأردن-عمان

هام من الأمانة للمواطنين بشأن تسجيل وإلغاء عقود الإيجار

ااا

الملك وولي العهد يستقبلان الرئيس الإماراتي في مطار ماركا - صور

الأمن العام

الأمن يُحقق بعد العثور على جثة في شارع الاردن

أخبار متعلقة
1690829235005

ورشة تعريفية بجامعة مؤتة حول جائزة ولي العهد لأفضل تطبيق خدمات حكومية

7202327105251835513247

جامعة مؤتة تعلن حاجتها لتعيين مدرسين

6202319201214395720889

جامعة مؤتة تعلن عن حاجتها لتعيين مدرسين

الخصاونة

الخصاونة يوضح حول الانتخابات النيابية القادمة