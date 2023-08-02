بكلمات مؤثرة.. طلبة يعبرون عن حزنهم بوفاة دكتور في جامعة مؤتة

الوكيل الإخباري –

توفي أستاذ اللغة الإنجليزية وآدابها في جامعة مؤتة الدكتور عبدالإله النهار ونعت أسرة الجامعة ممثلة برئيسها الدكتور سلامة النعيمات، وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية والطلبة وفاة الراحل الدكتور النهار.

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ونعى العديد من طلبة الجامعة الدكتور نهار بكلمات مؤثرة عبر صفحاتهم على الفيسبوك ، مستذكرين مناقب الدكتور وقربه من طلبته خلال مسيرته الاكاديمية في جامعة مؤتة.



إحدى طالبات الجامعة كتبت عبر صفحتها على الفيسبوك قائلة "قامة علمية شامخة تترجل هذا اليوم لينتقل إلى مثواه الأخير تاركاً إرثاً عظيماً من المحبة قامة من قامات العلم والأخلاق وصرح عظيم فقدناه".



وتابعت " الأب الروحي لطلاب قسم اللغة الإنجليزية في جامعة مؤته الدكتور عبدالإله النهار ،فارقنا في صباح هذا اليوم، تاركاً وراء ظهره اثراً طيباً وذكرى فواحة في نفس كل طالب ".



وختمت "رحم الله أناس فرحت بهم الدنيا حين زينوها، واستقبلتهم الأرض بالبشرى من الرحمن، نسأل الله أن يجعل قبره نزلاً فسيحًا من الجنة يسكنها إلى حين الموعد الأكبر لم انسى آخر لقاء جمعنا حين قال لي ( نبأ بدي اسمع عنك اخبار حلوه كملي لا توقفي )".



وكتب طالب آخر عبر فيسبوك " رحيلك سكين في قلبي، والد قبل أن يكون دكتور ومُدرس اكاديمي، وداعاً يا حبيبي الله يرحمك يا صاحبي، كنت انا وياك اصدقاء وتشرفت بذلك علاقتنا تطورت من دكتور لـ طالب وصارت صديق مع صديقه".