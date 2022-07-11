بلدية إربد ترفع 1000 طن من النفايات ليلة الوقفة

الوكيل الاخباري- قالت بلدية إربد الكبرى، إنها قامت برفع ونقل ما يقارب الف طن من النفايات من مختلف مناطق البلدية ليلة الوقفة منها 300 طن من المحيط التجاري ووسط البلد.

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وأشارت في بيان اليوم الاثنين، إلى أنه تم تنظيف الشوارع ورفع النفايات لغاية ساعات الصباح الباكر من أول أيام العيد ونقلها للمكبات الخاصة.



وأضاف البيان، أن البلدية قامت بإعداد برنامج مسبق لتوزيع العمال والآليات الثابتة والمتحركة للحفاظ على ديمومة النظافة وضاعفت الجهود بالمناطق الأكثر ازدحاماً كالأسواق التجارية ومناطق اكتظاظ المطاعم وذلك من أجل عدم تراكم تلك النفايات ومخلفات الطعام، مؤكدة أنها لم تترك المواقع إلا بعد التأكد من نظافتها بالكامل. كما قامت الفرق الأخرى بتنظيف المجمعات ومن ثم رشها وتعقيمها بالكامل لتكون جاهزه لاستقبال روادها مع ساعات الفجر.



وعلى صعيد متصل بالوضع البيئي، أكدت البلدية أن فرق دوائر البيئة تابعت خلال الأيام الثلاثة الأولى من عيد الأضحى المبارك؛ عمليات الذبح وتخصيص العمال والآليات والجرافات والكابسات ومراقبي الصحة للتأكد من عدم ترك أي من مخلفات للأضاحي على جوانب الطريق أو بين الأحياء السكنية والعمل على رفعها فورا ونقلها للمكبات المخصصه.



ونوهت إلى أن كوادرها البيئية على جاهزية كاملة وما تزال تعمل حتى اليوم على متابعة مواقع الذبح ومواقع بيع الأضاحي أولا بأول لحين الإنتهاء من عمليات الذبح.



ودعت البلدية المواطنين إلى الإلتزام بطرح النفايات بالأماكن المخصصة وعدم طرح مخلفات الأضاحي بطرق عشوائية، علما بأنها فتحت أبواب المحطه التحويليه الواقعه على طريق (تقبل) لإستقبال كافة مخلفات الأضاحي.