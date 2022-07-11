الإثنين 11-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الحجاج الأردنيون ينهون مناسكهم في الديار المقدسة

أول جريمة خلال العيد .. شخص يقتل آخر طعناً في عمان

الصحة السعودية تعلن عدد الإصابات بكورونا المكتشفة خلال موسم الحج

سويسرا تكشف عن قيمة الأصول الروسية المجمدة

نداء شرارة تغني بالفلسطيني " يا طير الطاير"

السعودية.. هدية من الملك سلمان للحجاج المغادرين

البنك المركزي: 2.2 مليون عدد زوار الأردن خلال 5 أشهر

تدهور صهريج نضح على جسر المدينة الرياضية

وفيات الإثنين 11-7-2022

انخفاض أسعار النفط عالميا

الإثنين، 11-07-2022 01:23 م

بلدية إربد ترفع 1000 طن من النفايات ليلة الوقفة

eaf0fa10-76c1-4457-9fa7-9ae685292ce5-800x533


الوكيل الاخباري- قالت بلدية إربد الكبرى، إنها قامت برفع ونقل ما يقارب الف طن من النفايات من مختلف مناطق البلدية ليلة الوقفة منها 300 طن من المحيط التجاري ووسط البلد.

اضافة اعلان


وأشارت في بيان اليوم الاثنين، إلى أنه تم تنظيف الشوارع ورفع النفايات لغاية ساعات الصباح الباكر من أول أيام العيد ونقلها للمكبات الخاصة.


وأضاف البيان، أن البلدية قامت بإعداد برنامج مسبق لتوزيع العمال والآليات الثابتة والمتحركة للحفاظ على ديمومة النظافة وضاعفت الجهود بالمناطق الأكثر ازدحاماً كالأسواق التجارية ومناطق اكتظاظ المطاعم وذلك من أجل عدم تراكم تلك النفايات ومخلفات الطعام، مؤكدة أنها لم تترك المواقع إلا بعد التأكد من نظافتها بالكامل. كما قامت الفرق الأخرى بتنظيف المجمعات ومن ثم رشها وتعقيمها بالكامل لتكون جاهزه لاستقبال روادها مع ساعات الفجر.


وعلى صعيد متصل بالوضع البيئي، أكدت البلدية أن فرق دوائر البيئة تابعت خلال الأيام الثلاثة الأولى من عيد الأضحى المبارك؛ عمليات الذبح وتخصيص العمال والآليات والجرافات والكابسات ومراقبي الصحة للتأكد من عدم ترك أي من مخلفات للأضاحي على جوانب الطريق أو بين الأحياء السكنية والعمل على رفعها فورا ونقلها للمكبات المخصصه.


ونوهت إلى أن كوادرها البيئية على جاهزية كاملة وما تزال تعمل حتى اليوم على متابعة مواقع الذبح ومواقع بيع الأضاحي أولا بأول لحين الإنتهاء من عمليات الذبح.


ودعت البلدية المواطنين إلى الإلتزام بطرح النفايات بالأماكن المخصصة وعدم طرح مخلفات الأضاحي بطرق عشوائية، علما بأنها فتحت أبواب المحطه التحويليه الواقعه على طريق (تقبل) لإستقبال كافة مخلفات الأضاحي.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
720224152045952264684

أول جريمة خلال العيد .. شخص يقتل آخر طعناً في عمان

62cbf097a1c29

البنك المركزي: 2.2 مليون عدد زوار الأردن خلال 5 أشهر

d002406e-cfb8-41fe-8b07-8fdf26d7b0a1

تدهور صهريج نضح على جسر المدينة الرياضية

62cbe18bb5434 (1)

قطاع الألبسة: ضعف القوة الشرائية في عيد الأضحى سيؤثر على موسم الشتاء

Untitled-1-276

تعديلات على برنامج فعاليات مهرجان جرش

image

انخفاض المؤمّن عليهم 16 الفا في 10 أيام بالضمان الاجتماعي

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2022-07-07 at 4.07.11 PM

بلدية إربد: تكثيف حملات النظافة قبل حلول عيد الأضحى

292489637_406700708169239_4888590260328721822_n

الكوفحي يفتتح فعاليات معسكر زمرد في إربد

291901535_405509578288352_891377542654159735_n

بلدية إربد تطلق حملة نظافة شاملة

WhatsApp Image 2022-07-03 at 11.39.54 AM

بلدية إربد: "ترقيع" طرق بـ200 ألف دينار خلال مئة يوم

eaf0fa10-76c1-4457-9fa7-9ae685292ce5-800x533 (1)

بلدية إربد تمدد دوام المسقفات اليوم حتى الخامسة مساءً

eaf0fa10-76c1-4457-9fa7-9ae685292ce5-800x533 (1)

بلدية إربد للمواطنين: استفيدوا من فترة الإعفاءات