بلدية إربد تمدد دوام دوائرها اليوم وغدا حتى الخامسة مساءً

الوكيل الإخباري - قررت بلدية إربد الكبرى تمديد العمل بالدوام الرسمي ليومي الأربعاء والخميس الموافقين 30/29 - 3 -2023 لغاية الساعة الخامسة وذلك بهدف تمكين التجار من ترخيص محالهم قبل انتهاء المدة المحددة.

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وتشير البلدية إلى أن الدوائر التي ستستمر بالعمل في هذين اليومين هي:

دائرة رخص المهن، محكمة البلدية، ضريبة الأبنية والمسقفات، قسم الأملاك المؤجرة، الصندوق، والدائرة القانونية، وذلك بهدف اتاحة الفرصة لجميع التجار وأصحاب رخص المهن بتجديد هذه الرخص وتجنب الغرامة التي يتم فرضها بعد ذلك حسب الأنظمة المعمول بها والتي تصل لغاية 50% من رسوم الترخيص.