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السبت، 11-02-2023 12:38 م

توضيح من بلدية إربد بشأن إزالة الاعتداءات التنظيمية

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الوكيل الاخباري- أوضحت بلدية اربد الكبرى أنها تقوم بإزالة الاعتداءات التنظيمية خاصة في الشوارع الرئيسية، التي توجد بها شكاوى ضرر من قبل المجاورين والمحلات التجارية، ومنها الاعتداء على سعة الارتداد الأمامي.اضافة اعلان


وقالت البلدية انها قامت بإبلاغ أصحاب المحلات منذ عام 2022 بالطرق القانونية وبقرارات صادرة عن اللجان المختصة بضرورة إزالة هذه الإعتداءات، ومنحتهم مهلةً حتى تاريخ 31-12-2022.

وتشير البلدية انها وفي بداية العام 2023 قامت بإخطار أصحاب المحال التجارية المخالفة بضرورة إزالة الإعتداء قبل ان تقوم البلدية بإزالته على حسابهم، ضمن القرارات الصادرة عن اللجان المختصة بسبب وجود مخالفات تنظيمية، ومخالفات لقانون رخص المهن، إلا انهم ماطلوا ومارسوا تدخلات للتأثير على سيادة القانون وإزالة الضرر الواقع على المجاورين.

وتذّكر البلدية بأنها تشجع الإستثمار وترحب بكافة المشاريع الاستثمارية ضمن حدود تطبيق القانون والأنظمة التي تحقق المصلحة العامة، وأن البلدية ماضية في تطبيق القانون وتحقيق العدالة وإزالة الضرر عن المتضررين.

 




 

 


 

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