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السبت، 11-02-2023 01:35 م

بلدية إربد: إزالة مخالفات تنظيمية لـ 3 محلات تجارية

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الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات

أكد الناطق الاعلامي باسم بلدية إربد الكبرى غيث التل أنه سيتم إزالة مخالفات تنظيمية لـ 3 محلات تجارية بشارع الحصن في محافظة إربد اليوم السبت.اضافة اعلان


وقال التل لـ "الوكيل الإخباري" إن الاعتداء على سعة الارتداد الأمامي بألواح ألمنيوم وواجهات خشبية أبرز أشكال الاعتداءات التنظيمية التي توجد بها شكاوى من قبل المجاورين للمحلات التجارية.

وبين أن البلدية ستفرض غرامات على المخالفين وإزالة الاعتداءات على حسابهم.

وأشارت البلدية إلى أنها قامت بإخطار أصحاب المحال التجارية المخالفة بضرورة إزالة الإعتداء قبل ان تقوم البلدية بإزالته ضمن القرارات الصادرة عن اللجان المختصة بسبب وجود مخالفات تنظيمية، ومخالفات لقانون رخص المهن.

 




 

 


 

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