بلدية إربد لـ الوكيل: العربة التي يجرها الحمار منذ 15 عاما

الوكيل الإخباري- أكد الناطق الاعلامي باسم بلدية إربد الكبرى رداد التل أن ما يتم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي باستخدام البلدية عربات تجرها "الحمير" لتنظيف شوارع المدينة، لا أساس له من الصحة.

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وقال رداد التل بتصريح خاص لـ "الوكيل الإخباري" إن الأمر مضى عليه 15 عاما، حيث ان عامل الوطن يقوم بهذا العمل من ذاته وهو مخلص في عمله.

وأضاف أن البلدية لا يمكنها أن تقوم بمعاقبته او اتخاذ اي اجراء بحقه، مشيرا إلى أنه يلاقي استحسان من اهل المنطقة.

وبين التل، أن عامل الوطن يعمل في منطقة علعال بمحافظة إربد، وهي تابعة للبلدية، و العربة تعود ملكيتها له وليس للبلدية.