الخميس 12-08-2021
الوكيل الاخباري

الصحة: وتيرة التطعيم في الأردن انخفضت مؤخرا

توقف استقبال تخصصات راكدة لا تشمل خريجي السنوات السابقة

الجيش يتابع العثور على رفات جندي أردني في حي الشيخ جراح

نقيب المطاعم ينفي لـ الوكيل رفع أسعار الشاورما

بلدية إربد لـ الوكيل: العربة التي يجرها الحمار منذ 15 عاما

بحث تبادل الخبرات في الشأن القانوني والقضائي بين الأردن والعراق

وزير التجارة الداخلية السوري يتراجع عن قرار حول الخبز

3 وفيات جديدة بكورونا في فلسطين

المنظومة السياسية تجتمع مع ممثلين عن البادية الشمالية والمخيمات

ضبط عشرات الاعتداءات على خطوط مياه رئيسية

عاجل

نقيب المطاعم ينفي لـ الوكيل رفع أسعار الشاورما

الخميس، 12-08-2021 03:19 م

بلدية إربد لـ الوكيل: العربة التي يجرها الحمار منذ 15 عاما

image_editor_output_image-870838812-1628766938616-7171p4ueqq9ei75k7z2thtlysckl92pvop98tot2oev


الوكيل الإخباري- أكد الناطق الاعلامي باسم بلدية إربد الكبرى رداد التل أن ما يتم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي باستخدام البلدية عربات تجرها "الحمير" لتنظيف شوارع المدينة، لا أساس له من الصحة.

اضافة اعلان

 

وقال رداد التل بتصريح خاص لـ "الوكيل الإخباري" إن الأمر مضى عليه 15 عاما، حيث ان عامل الوطن يقوم بهذا العمل من ذاته وهو مخلص في عمله.

 

وأضاف أن البلدية لا يمكنها أن تقوم بمعاقبته او اتخاذ اي اجراء بحقه، مشيرا إلى أنه يلاقي استحسان من اهل المنطقة.

 

وبين التل، أن عامل الوطن يعمل في منطقة علعال بمحافظة إربد، وهي تابعة للبلدية، و العربة تعود ملكيتها له وليس للبلدية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
61151efe68f38

الصحة: وتيرة التطعيم في الأردن انخفضت مؤخرا

ديوان

توقف استقبال تخصصات راكدة لا تشمل خريجي السنوات السابقة

الجيش-الاردني

الجيش يتابع العثور على رفات جندي أردني في حي الشيخ جراح

ش

نقيب المطاعم ينفي لـ الوكيل رفع أسعار الشاورما

وزير العدل

بحث تبادل الخبرات في الشأن القانوني والقضائي بين الأردن والعراق

المنظومة السياسية

المنظومة السياسية تجتمع مع ممثلين عن البادية الشمالية والمخيمات