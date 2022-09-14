بلدية إربد ومجلس المحافظة يبحثان سبل تمكين الشباب والمرأة

الوكيل الإخباري - بحث رئيس بلدية إربد الكبرى الدكتور نبيل الكوفحي، اليوم الأربعاء، مع لجنتي المرأة والشباب والعمل المنبثقتين من مجلس محافظة إربد، سبل تمكين الشباب والمرأة، وتطوير آليات عمل توحد جهود الجانبين للوصول إلى أفضل النتائج على أرض الواقع.

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وقال الكوفحي، إن البلدية بصدد إنشاء حاضنة أعمال بدعم من القطاع الخاص تهدف إلى تبني مشاريع ريادية وتوفير الظروف الملائمة لتطويرها ونجاحها وتشبيكها مع الجهات المانحة، مشيرا إلى أن عشرين متطوعاً يعملون ضمن وحدة تمكين الشباب التي أنشأتها البلدية، ويشكلون فريقاً متجانساً يقدم مبادرات وأفكارا إبداعية تتبنى البلدية معظمها إلى حد كبير.



وأضاف أن البلدية واثقة من حصولها على عروض كثيرة ودعم كبير لتمكين الشباب، وستبدأ بالقريب العاجل السعي لجلب التمويل بطرق جدية، مشدداً على ضرورة إيلاء المشاريع التي تركز على مهارات المستقبل أهمية خاصة.

وبين أن البلدية تعمل بأكثر من اتجاه وتسعى بالتعاون مع مؤسسة التدريب المهني لإقامة مركز تدريب مهني ثانٍ داخل المدينة يدرب الشباب على مهارات جديدة ومختلفة.



من جهتها، أثنت رئيسة لجنة المرأة والشباب في مجلس محافظة إربد المحامية رنا التل، على الشراكة مع البلدية في العمل، مؤكدة أهمية توحيد الأفكار ورسمها باتجاه واحد، وكذلك استعداد المجلس للتعاون الكامل والشراكة التامة مع البلدية في تمكين الشباب، مؤكدة أن المشاريع المشتركة تكون ذات فائدة أكبر وتكون فرصها بالحصول على دعم مالي من المؤسسات المانحة أكبر، في حال إيجاد أفكار إبداعية جديدة تحفز الجميع للمشاركة بها.



وأشارت رئيسة لجنة العمل في مجلس المحافظة رولا البطاينة، إلى ما يمكن تقديمه من مشاريع وجلب استثمارات خاصة بالشباب من شأنها توفير فرص عمل حقيقية لشباب المدينة والإسهام في الحد من نسب البطالة بين الأجيال الشابة.