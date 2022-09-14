الأربعاء 14-09-2022
الوكيل الاخباري

الامن العام : العثور على طفل عمره اقل من عام تحت انقاض عمارة اللويبدة

رئيس هيئة الأركان يتابع اختتام فعاليات “الأسد المتأهب 2022”

مدير الدفاع المدني : لن نغادر موقع انهيار بناية اللويبدة قبل اخلاء اخر شخص

الامن العام : تحرير وفاة جديدة من تحت انقاض عمارة اللويبدة

إصابة رئيس الوزراء بفيروس كورونا

جد الرضيعة ملاك يروي تفاصيل وجودها في مكان انهيار اللويبدة.. وقصة سماع صوت طفل

حملة لمكافحة حشرة البق القرمزي في إربد

الملك يوجه إلى مواصلة بذل أقصى الجهود لإنقاذ المحاصرين تحت أنقاض مبنى اللويبدة

توقيف 3 أشخاص في قضية انهيار مبنى اللويبدة

تعرّف على نتائج الطبي الشرعي لضحايا عمارة اللويبدة

الأربعاء، 14-09-2022 04:50 م

بلدية إربد ومجلس المحافظة يبحثان سبل تمكين الشباب والمرأة

بلدية-اربد-الكبرى


الوكيل الإخباري - بحث رئيس بلدية إربد الكبرى الدكتور نبيل الكوفحي، اليوم الأربعاء، مع لجنتي المرأة والشباب والعمل المنبثقتين من مجلس محافظة إربد، سبل تمكين الشباب والمرأة، وتطوير آليات عمل توحد جهود الجانبين للوصول إلى أفضل النتائج على أرض الواقع.

اضافة اعلان


وقال الكوفحي، إن البلدية بصدد إنشاء حاضنة أعمال بدعم من القطاع الخاص تهدف إلى تبني مشاريع ريادية وتوفير الظروف الملائمة لتطويرها ونجاحها وتشبيكها مع الجهات المانحة، مشيرا إلى أن عشرين متطوعاً يعملون ضمن وحدة تمكين الشباب التي أنشأتها البلدية، ويشكلون فريقاً متجانساً يقدم مبادرات وأفكارا إبداعية تتبنى البلدية معظمها إلى حد كبير.


وأضاف أن البلدية واثقة من حصولها على عروض كثيرة ودعم كبير لتمكين الشباب، وستبدأ بالقريب العاجل السعي لجلب التمويل بطرق جدية، مشدداً على ضرورة إيلاء المشاريع التي تركز على مهارات المستقبل أهمية خاصة.
وبين أن البلدية تعمل بأكثر من اتجاه وتسعى بالتعاون مع مؤسسة التدريب المهني لإقامة مركز تدريب مهني ثانٍ داخل المدينة يدرب الشباب على مهارات جديدة ومختلفة.


من جهتها، أثنت رئيسة لجنة المرأة والشباب في مجلس محافظة إربد المحامية رنا التل، على الشراكة مع البلدية في العمل، مؤكدة أهمية توحيد الأفكار ورسمها باتجاه واحد، وكذلك استعداد المجلس للتعاون الكامل والشراكة التامة مع البلدية في تمكين الشباب، مؤكدة أن المشاريع المشتركة تكون ذات فائدة أكبر وتكون فرصها بالحصول على دعم مالي من المؤسسات المانحة أكبر، في حال إيجاد أفكار إبداعية جديدة تحفز الجميع للمشاركة بها.


وأشارت رئيسة لجنة العمل في مجلس المحافظة رولا البطاينة، إلى ما يمكن تقديمه من مشاريع وجلب استثمارات خاصة بالشباب من شأنها توفير فرص عمل حقيقية لشباب المدينة والإسهام في الحد من نسب البطالة بين الأجيال الشابة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
9202214152316708262796

الامن العام : العثور على طفل عمره اقل من عام تحت انقاض عمارة اللويبدة

s

رئيس هيئة الأركان يتابع اختتام فعاليات “الأسد المتأهب 2022”

fff

مدير الدفاع المدني : لن نغادر موقع انهيار بناية اللويبدة قبل اخلاء اخر شخص

9202214114553253869695

الامن العام : تحرير وفاة جديدة من تحت انقاض عمارة اللويبدة

الخصاونة ٢

إصابة رئيس الوزراء بفيروس كورونا

12022471913510998363

17 مترشحا لانتخابات غرف الصناعة في اليوم الأول للترشح

أخبار متعلقة
ustavkonder

بلدية إربد: قطع الكهرباء عن بعض الأحياء بسبب تشغيل المكيفات

302254463_444563871049589_4754157049763526527_n

الكوفحي يرعى حفل تخريج النادي الصيفي في بلدية إربد

301390486_443604301145546_5644759323547474079_n

بلدية إربد توقع اتفاقية لرفع جودة الخدمات المقدمة

منطقة-دوار-الدرة-في-محافظة-إربد

توجه لإنشاء بوليفارد في إربد يضم أبراجا ومواقف طابقية

300765044_439669751539001_1035447007809284986_n

افتتاح الأيام الطبية المجانية في غرفة تجارة إربد

eaf0fa10-76c1-4457-9fa7-9ae685292ce5-800x533

بلدية إربد: أقل من 20 يوما لإنجاز معاملات المستثمرين بقطاع الإسكان