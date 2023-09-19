بلدية الرصيفة تنفذ حملة لتنظيف مناهل تصريف مياه الإمطار

الوكيل الاخباري- بدأت بلدية الرصيفة اليوم الثلاثاء، تنفيذ حملة شاملة لتفقد وتنظيف مناهل تصريف مياه الأمطار والعبارات الصندوقية استعدادا لاستقبال موسم الشتاء المقبل، ومنع حدوث الانسدادات التي تؤدي لتجمع مياه الأمطار في الشوارع وتعطل حركة السير وتؤثر سلبا على الحياة والسلامة العامة.

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وبين رئيس البلدية شادي الزيناتي أن كوادر قسم الصيانة بالكشف على هذه المناهل في جميع مناطق لواء الرصيفة وإزالة المخلفات والأتربة منها والتأكد من فتحها لتصريف المياه وديمومة عملها.



وأشار إلى أن العمل مستمر خاصة مع قرب دخول موسم الشتاء وتوقع تعرض المنطقة لحالات من عدم الاستقرار الجوي التي تجلب امطارا غزيرة الأمر الذي يدفع للاستعداد مبكرا لحماية المواطنين وممتلكاتهم، داعيا المواطنين الى عدم رمي النفايات والمخلفات قرب العبارات ومناهل التصريف.



من جهة أخرى،قال الزيناتي ان كوادر قسم المرور في البلدية باشرت اعمال صيانة وتخطيط ممرات المشاة في الطرق الرئيسية اضافة لتركيب الشواخص الإرشادية على الطرقات في كافة مناطق اللواء وبالتعاون مع فريق كن عونا التطوعي ضمن التجهيزات المرورية لتسهيل حركة المشاة والمركبات وتزامنا مع بدء تطبيق مخالفات السير حسب قانون السير الجديد