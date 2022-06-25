السبت 25-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

روسيا تعلن رفع الرسوم المفروضة على تصدير القمح

تقرير إقتصادي : بحلول هذا العام معظم مبيعات السيارات في العالم ستكون كهربائية

اعلان حكومي بشأن دعم الرواتب

حادث سير بين 3 مركبات في اربد

تلوث مياه في إربد يسبب فصل 8 اشتراكات منزلية

شكاوى من انقطاع المياه عن منازل في طبربور ومياهنا توضح

بدء صرف سلف وقروض المتقاعدين اعتباراً من يوم الاحد

الاعتداء على طبيب بمستشفى حمزة.. وأبو طربوش يكشف تفاصيل حالته الصحية

إغلاق باب التسجيل للمشاركة في معرض عمّان الدولي للكتاب 2022

مطالب بزيادة عدد نقاط شحن المركبات الكهربائية في المملكة

السبت، 25-06-2022 04:21 م

بلدية الزرقاء تعلن مواقع حظائر بيع الأضاحي - أسماء

60e42150e0e4d


الوكيل الإخباري - أعلنت بلدية الزرقاء عن أماكن حظائر بيع وذبح الأضاحي المعتمدة من قبلها بالتزامن مع قرب عيد الأضحى المبارك.

اضافة اعلان

 

وقالت البلدية في ردها على استفسارات "الوكيل الإخباري"، إنها حددت 7 مواقع حتى الآن على أن يحظر إقامة أي مواقع بخلاف هذه الأماكن.

 

وأضافت أن المواقع المسموح بإقامة الحظائر فيها هي: (شارع الهاشمية مقابل مركز التدريب المهني، نهاية شارع المصفاة "الساحة الواقعة في المنطقة الفاصلة بين حدود بلديتي الزرقاء والهاشمية"، شارع الجبل الأبيض "الساحات الفارغة باتجاه دوار الدلة"، الساحات الفارغة "الواقعة على امتداد شارع وصفي التل"، الساحات الفارغة على شارع بيرين "مقابل مدرسة بدر الكبرى"، الساحات الفارغة على شارع وادي الحجر، الساحات الفارغة على شارع النخيل).

 

وحذرت البلدية من إقامة حظائر بيع وذبح الأضاحي خارج المواقع المعتمدة من قبلها، وخاصة في المواقع الآتية: (الاوتستراد، الجبل الأبيض "سور مدرسة الشاملة"، شوارع منطقة الزرقاء الجديدة "شارع 36، شارع 26، شارع 16، وشارع الكرامة"، امتداد شارع القدس عربية بالاتجاهين، الوسط التجاري، شارع الجيش، أي موقع على الجزر الوسطية).

 

وأشارت إلى أنه قد يتم اعتماد مواقع إضافية لحظائر بيع وذبح الأضاحي خلال الفترة المقبلة، وذلك تلبية لاحتياجات المواطنين.

 

وكانت أعلنت وزارة الزراعة مؤخرا عن توفر كافة احتياجات الأردنيين من الأغنام والعجول والإبل لتلبية احتياجات المواطنين في عيد الأضحى المبارك، وأن ما يزيد على 550 ألف رأس من الخراف متوفرة في الأسواق بالإضافة إلى 27 ألف رأس من العجول وما يقارب 1000 رأس من الإبل.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
images_2015_-am0-aaaaaam_111111111-333_-1_main_image5b6179cd7c59f

التيار النقابي المهني للأطباء: الاعتداء على الأطباء ظاهرة خطرة

5ee28018bd952

التربية توجه رسالة لطلبة التوجيهي

dzVN4QF9o7lAmlljuozUoFUrUjxJ0bQoc4U5MfyE

بلدية الكرك تمدد دوام دائرة ضريبة الأبنية والأراضي

620222111338557742559

اعلان حكومي بشأن دعم الرواتب

271661071_1614153432264083_8868915191916596537_n

نشاط تطوعي لزراعة الأشجار احتفالا بعيد ميلاد ولي العهد

53906543-انقطاع-المياه-تعبيرية

تلوث مياه في إربد يسبب فصل 8 اشتراكات منزلية

أخبار متعلقة
e68bfe78-131205540_765585210967505_8013075557827689882_n

تحويلات مرورية لمشروع الباص السريع بين عمان والزرقاء

39359_large

التخليص على 4500 مركبة في حرة الزرقاء الشهر الماضي

9135_1

ترقيات أكاديمية في البلقاء التطبيقية - أسماء

image (55)

تدهور شاحنة كبيرة على طريق الجامعة الهاشمية

WhatsApp Image 2022-05-29 at 9.41.03 AM

فيديو - إصابتان بحادث تصادم على طريق الهاشمية

359942_4_1645388742

مجلس محافظة الزرقاء يناقش تحديدات القطاع الصحي