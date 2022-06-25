بلدية الزرقاء تعلن مواقع حظائر بيع الأضاحي - أسماء

الوكيل الإخباري - أعلنت بلدية الزرقاء عن أماكن حظائر بيع وذبح الأضاحي المعتمدة من قبلها بالتزامن مع قرب عيد الأضحى المبارك.

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وقالت البلدية في ردها على استفسارات "الوكيل الإخباري"، إنها حددت 7 مواقع حتى الآن على أن يحظر إقامة أي مواقع بخلاف هذه الأماكن.

وأضافت أن المواقع المسموح بإقامة الحظائر فيها هي: (شارع الهاشمية مقابل مركز التدريب المهني، نهاية شارع المصفاة "الساحة الواقعة في المنطقة الفاصلة بين حدود بلديتي الزرقاء والهاشمية"، شارع الجبل الأبيض "الساحات الفارغة باتجاه دوار الدلة"، الساحات الفارغة "الواقعة على امتداد شارع وصفي التل"، الساحات الفارغة على شارع بيرين "مقابل مدرسة بدر الكبرى"، الساحات الفارغة على شارع وادي الحجر، الساحات الفارغة على شارع النخيل).

وحذرت البلدية من إقامة حظائر بيع وذبح الأضاحي خارج المواقع المعتمدة من قبلها، وخاصة في المواقع الآتية: (الاوتستراد، الجبل الأبيض "سور مدرسة الشاملة"، شوارع منطقة الزرقاء الجديدة "شارع 36، شارع 26، شارع 16، وشارع الكرامة"، امتداد شارع القدس عربية بالاتجاهين، الوسط التجاري، شارع الجيش، أي موقع على الجزر الوسطية).

وأشارت إلى أنه قد يتم اعتماد مواقع إضافية لحظائر بيع وذبح الأضاحي خلال الفترة المقبلة، وذلك تلبية لاحتياجات المواطنين.

وكانت أعلنت وزارة الزراعة مؤخرا عن توفر كافة احتياجات الأردنيين من الأغنام والعجول والإبل لتلبية احتياجات المواطنين في عيد الأضحى المبارك، وأن ما يزيد على 550 ألف رأس من الخراف متوفرة في الأسواق بالإضافة إلى 27 ألف رأس من العجول وما يقارب 1000 رأس من الإبل.

